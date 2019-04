Die schwierige Situation des Verarbeitenden Gewerbes habe auch deshalb nur begrenzte Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, weil sich der Arbeitsmarkt weiterhin verbessere. Zusammen mit steigenden Löhnen und einer moderaten Preisentwicklung stütze dies die privaten Verbrauchsausgaben. Die Dynamik der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung habe zwar zuletzt leicht abgenommen. Trotzdem steige sie am aktuellen Rand im Vorjahresvergleich noch um 2%. Bei der Gesamtbeschäftigung sei der Zuwachs nur halb so hoch, weil sonstige Formen der Erwerbstätigkeit wie die Selbständigkeit oder auch Arbeitsgelegenheiten für Arbeitslosengeld II-Empfänger abnehmen würden.



Im Januar 2019 sei die Beschäftigung in Deutschland in den erfassten Branchen mit Ausnahme des Finanz- und Versicherungsgewerbes sowie der Arbeitnehmerüberlassung gestiegen. Das deutliche Minus bei der Arbeitnehmerüberlassung (-77.000 oder -9,2% gg. Vj.) dürfte allerdings auch ein Zeichen einer schwächeren Konjunktur im Verarbeitenden Gewerbe sein. Bevor Stammbeschäftigte abgebaut würden, reduziere man Leiharbeitskräfte. Die Zahl der Kurzarbeiter sei - ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau - zuletzt ebenfalls gestiegen. Im Gegenzug habe die Beschäftigung in nicht-konjunktursensitiven Branchen, wie im Pflege- und Sozialbereich, im Gesundheitswesen sowie im Öffentlichen Dienst zugenommen. Ein starkes Plus sei auch in der Bauwirtschaft sowie in der gefragten Informations- und Kommunikationsbranche zu verzeichnen gewesen. Dies zeige, dass der deutsche Arbeitsmarkt mittlerweile weitaus weniger als in früheren Jahren vom zyklischen Verarbeitenden Gewerbe abhänge und sich damit stabiler entwickle.



Zudem sei zu erwarten, dass die Industrie im Verlauf dieses Jahres wieder an Dynamik gewinnen werde. So habe die deutsche Automobilindustrie die aus dem seit September 2018 geltenden Prüfverfahren WLTP resultierenden Verzögerungen größtenteils überwunden. Für Impulse dürfte auch das chinesische Konjunkturprogramm sorgen. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sollten in diesem Jahr abebben. Entscheidend sei aber, dass nach einem über ein Jahr andauernden Rückgang der Produktion allmählich mit dem Anspringen des Lagerzyklus in den Grundstoffbranchen gerechnet werden könne. (03.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Von der deutschen Konjunktur kommen zurzeit wenig gute Nachrichten, so die Analysten der Helaba.So liege der Einkaufsmanagerindex mit 44,1 Punkten tief im Schrumpfungsbereich. Positiv sei dagegen, dass die Dienstleister - entgegen der Situation beispielsweise während der europäischen Staatsschuldenkrise 2012 - nicht angesteckt worden seien. Deren Einkaufsmanagerindex befinde sich bei knapp 55 Punkten. Der Service-Sektor erwirtschafte rund drei Viertel der Wertschöpfung. Dieser Disparität in der Entstehung der Wertschöpfung stehe ein Ungleichgewicht in der Verwendung des Bruttoinlandsprodukts gegenüber. Während vom Außenhandel 2019 erneut ein negativer Wachstumsbeitrag zu erwarten sei, würden die privaten und öffentlichen Konsumausgaben sowie die Investitionen, vor allem im Bau, zulegen. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte dürfte sich die erwartete Trendwende in den BIP-Zahlen positiv niederschlagen.