Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Ausnahme der Außenhandelsdaten enttäuschten die anderen Konjunkturindikatoren aus Deutschland zum Teil massiv: Es sanken die Produktionszahlen, die Industrieumsätze, die Industrieaufträge und die Einzelhandelsumsätze, so die Analysten der DekaBank.



Im Oktober habe sich die Auslandsnachfrage stark gezeigt: Die Auslandsumsätze der Industrie, die Auslandsbestellungen (einschließlich Großaufträge) bei der Industrie und die Exporte hätten zugelegt. Die Inlandsnachfrage habe sich dagegen in einer schwachen Verfassung präsentiert. Eine besondere Belastung sei die Automobilindustrie gewesen.



Nehme man alle bis heute vorliegenden Informationen zusammen und unterstelle für die noch fehlenden Indikatoren des vierten Quartals eine Stagnation, so würde das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal im Vorquartalsvergleich sinken. (09.12.2019/ac/a/m)





