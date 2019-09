Das anhaltend hohe Verbrauchervertrauen basiere nicht zuletzt auf den deutlichen Reallohnzuwächsen. Hier würden die Analysten der NORD LB keine substanziellen Veränderungen erwarten, so dass der private Konsum in diesem und im nächsten Jahr erneut um deutlich mehr als 1% real expandieren dürfte.



Weiterhin schwach präsentiere sich das verarbeitende Gewerbe. Im Juli hätten die Industrieunternehmen wie erwartet wieder eine deutlich geringere Zahl an Neuaufträgen als im Vormonat (2,7% M/M) verzeichnet. Hierbei sei erneut die inländische Nachfrage nach Investitions- und Vorleistungsgütern (jeweils ohne Großaufträge) weit hinter dem Niveau des gleichen Vorjahresmonats zurückgeblieben. Gleichwohl hätten die Unternehmen in den vergangenen Monaten bereits ihre Ausbringungsmenge signifikant reduziert, so dass auf Basis des aktuellen Produktionstempos die Auftragsreichweite im Mittel bei 5,7 Monaten verharre.



Die Impulse aus dem Ausland würden trotz einer leichten Verbesserung des nominalen Handelsbilanzsaldos im Juli grundsätzlich schwach und weiterhin stark von den globalen Risikofaktoren beeinflusst bleiben. Allen voran belaste die Unsicherheit über die zukünftigen Handelsregeln sowie über das Ausmaß von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen die Weltwirtschaft. Dies dämpfe nachhaltig die deutsche Außenhandelsdynamik, woran auch die leichte Stabilisierung der ifo-Exporterwartungen im August keinen Zweifel nähre, zumal der Indikator nur leicht über dem Zehnjahrestief notiere.



Zwar sei es gut denkbar, dass Donald Trump vor dem Beginn des US-Wahlkampfes eine zumindest temporäre Entspannung im Handelsstreit mit China noch anstrebe. Eine nachhaltige Reduktion der handelspolitischen Unsicherheit dürfte diesem US-Präsidenten jedoch kaum noch gelingen. Zu oft habe Donald Trump in der Vergangenheit selbst Nichtigkeiten zum Anlass genommen, die protektionistische Keule zu schwingen, wobei er sich auch bei der Wahl der Antagonisten nicht sonderlich wählerisch gezeigt habe. Die Verknüpfung der Migrations- und Grenzfrage mit Zolldrohungen gegen den südlichen Nachbarn Mexiko - nachdem im NAFTA-Streit eine Grundsatzeinigung vorgelegen habe - habe auch in den USA viele Wirtschaftsvertreter endgültig verschreckt. Für die exportorientierte deutsche Volkswirtschaft bleibe das Basisszenario der Analysten der NORD LB daher eine zumindest technische Rezession mit Abwärtsrisiken.

(23.09.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem bereits im Frühjahr die reale Wirtschaftsleistung leicht zurückgegangen ist, deuten die für den Berichtsmonat Juli inzwischen vorliegenden harten Konjunkturindikatoren auf eine Fortsetzung des Abschwungs, so die Analysten der NORD LB.Die schwachen Daten würden damit die vorherigen Hinweise der Frühindikatoren und die Analysten der NORD LB in der Einschätzung bestätigen, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im Sommer leicht geschrumpft sein dürfte. Die Einzelhandelsumsätze seien im Juli deutlich um -1,6% M/M gesunken. Dies relativiere den sehr positiven Impuls aus dem Juni, als die Umsätze - leicht abwärts revidiert - um 3,1% M/M geklettert seien. Grundsätzlich würden die Analysten der NORD LB den privaten Konsum als wichtigste Stütze der Wirtschaftsentwicklung sehen. Hierfür spreche erstens - trotz inzwischen auch am Arbeitsmarkt spürbarer Bremseffekte - der anhaltende Beschäftigungsaufbau.