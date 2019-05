Positive Impulse seien in den ersten drei Monaten vor allem aus dem Inland gekommen. Sowohl in Bauten als auch in Ausrüstungen sei deutlich mehr investiert worden. Die Bauinvestitionen hätten hierbei jedoch auch in einem nicht unerheblichen Umfang von der milden Witterung profitiert. Ein solcher Sondereffekt überzeichne den konjunkturellen Grundtrend und lege eine Korrektur im laufenden Frühjahrsquartal nahe. Aber auch die privaten Haushalte hätten ihre realen Konsumausgaben im ersten Quartal kräftig ausgeweitet. Der Konsum des Staates habe sich hingegen leicht im Vorquartalsvergleich verringert. Trotz einer recht robusten Exportentwicklung sei vom Außenhandel sehr wahrscheinlich kein nennenswerter Wachstumsbeitrag ausgegangen, da die starke Binnennachfrage eine ebenfalls rege Importtätigkeit zur Folge gehabt habe.



Begünstigt worden sei die Expansion im ersten Quartal auch dadurch, dass sich einige temporäre Belastungsfaktoren nicht mehr so stark ausgewirkt hätten wie in den Vorquartalen. Die monatlichen harten Konjunkturindikatoren hätten zudem bereits im Vorfeld die gute Entwicklung zum Jahresauftakt angekündigt. Insbesondere die realen Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion hätten positiv überrascht. Insofern habe sich die Gesamtwirtschaft deutlich besser präsentiert als im zweiten Halbjahr 2018 und auch als es die Entwicklung der wichtigsten Stimmungsindikatoren eigentlich nahe gelegt habe. Insbesondere der ifo-Geschäftsklimaindex und der Einkaufsmanagerindex für die Industrie seien im Winterhalbjahr deutlich gesunken und hätten in Politik und Wirtschaft Sorgenfalten mit Blick auf die deutsche Konjunktur ausgelöst.



Angesichts des soliden Wachstums im ersten Quartal stelle sich unweigerlich die Frage, ob man bereits wieder Entwarnung für die deutsche Wirtschaft geben könne. Hierfür sei es aus Sicht der Analysten der NORD/LB aber leider noch zu früh. Schließlich seien die aktuellen Belastungen der Industrie aufgrund der Nachfrageschwäche ebenso wenig beseitigt wie die globalen Risikofaktoren. Insbesondere der ungelöste Brexit und die unberechenbare Politik von Donald Trump würden ein Risiko für die Konjunkturentwicklung bleiben, wie sowohl die erneute Eskalation im Handelskonflikt mit China in den vergangenen Wochen als auch das Säbelrasseln gegenüber dem Iran belegen würden. Die vermutliche Verschiebung der Entscheidung über die Einführung von Autozöllen dürfte vor allem taktischer Natur sein. Selbst ein Donald Trump schrecke offensichtlich vor einer zeitgleichen Eskalation der Handelskonflikte mit mehreren großen Wirtschaftsmächten zurück. Ein Grund für Entwarnung stelle dies sicher nicht dar, zumal auch eine Eskalation zwischen den USA und China nicht spurlos an der europäischen Wirtschaft vorbeiginge. Angesichts schwieriger Verhandlungen zwischen den USA und der EU in Handelsfragen sollte zudem die Drohung Trumps, höhere Zölle auf Autoimporte zu erheben, unbedingt weiter ernst genommen werden.



Die guten Wachstumszahlen für die ersten drei Monate würden die Analysten der NORD/LB daher wie folgt einordnen: Durch die Rückkehr auf den Expansionspfad setze die deutsche Wirtschaft einerseits einen Kontrapunkt zu der Kakophonie aus Rezessions- und Untergangsszenarien der letzten Monate und verdeutliche, dass die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte aktuell sehr stabil seien. Andererseits mache eine Schwalbe auch noch keinen (Konjunktur-)Sommer. Kurzfristig drohe gar neuer Gegenwind, nicht nur im Handelskrieg. Die Industrie bleibe angesichts des Einbruchs der Auftragseingänge im ersten Quartal vorerst unter Druck, zudem dürfte im Frühjahr die witterungsbedingte massive Expansion der Bauproduktion korrigiert werden. Diese Gemengelage bilde sich auch in den jüngsten Daten der Frühindikatoren ab. Der Absturz sei zwar gestoppt, eine echte Gegenbewegung lasse sich aber noch nicht identifizieren. Daher würden die Analysten der NORD/LB vorerst bei ihrer Wachstumsprognose von 0,8% für dieses Jahr bleiben. (Ausgabe Juni 2019) (21.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist allen Belastungen zum Trotz gut in das Jahr 2019 gestartet, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.So habe die Wirtschaftsleistung zum Jahresauftakt im Vergleich zur Vorperiode nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2018 wieder deutlich zugelegt. Das reale Bruttoinlandsprodukt sei im ersten Quartal saisonbereinigt um immerhin 0,4% Q/Q und damit leicht über Potenzial gewachsen. Gegenüber der Vorjahresperiode ergebe sich hieraus ein Anstieg in Höhe von 0,7% Y/Y (swda). Mit der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts sei es jedoch (noch) nicht zu Revisionen für die Vorquartale gekommen. Insbesondere für das vierte Quartal hätten einige Konjunkturanalysten vor dem Hintergrund zwischenzeitlicher Aufwärtskorrekturen bei den monatlichen Indikatoren gerechnet.