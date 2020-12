Der Konsumzuwachs gehe mit einem Anstieg der verfügbaren Einkommen von nur etwa 4% einher. Jedoch normalisiere sich das Sparverhalten der privaten Haushalte. Die Sparquote dürfte nach dem sprunghaften Anstieg 2020 auf 16% um drei Prozentpunkte sinken. Gebremst werde der reale Konsumzuwachs 2021 durch einen etwas höheren Deflator. So werde die Mehrwertsteuer zu Jahresbeginn auf ihr ursprüngliches Niveau gesetzt und höhere Energienotierungen würden preissteigernd wirken.



Die Erholung der globalen Ausrüstungsinvestitionen brauche Zeit. Die Kapazitäten im Verarbeitenden Gewerbe seien noch unterausgelastet, sodass Erweiterungen erstmal nicht vordringlich seien. Zudem habe die scharfe Rezession die Ertragslage der Unternehmen verschlechtert. Seit langem würden protektionistische Tendenzen und die Folgen des Brexit belasten. Dies spüre gerade die deutsche Industrie, die stark auf Kapitalgüter konzentriert sei.



Die Exporte dürften 2021 mit einem Zuwachs von 8% nur einen Teil des vorherigen Rückschlags (2020: -12%) aufholen. Infolgedessen würden auch die Ausrüstungen im Inland mit angezogener Handbremse steigen. So werde es nach dem Einbruch von schätzungsweise 18% voraussichtlich mehrere Jahre dauern, bis das Vorkrisenniveau erreicht sei. Ausgehend vom niedrigen Niveau dürften die Investitionen in Fahrzeuge und Maschinen 2021 um 12% zulegen.



Das deutsche Konjunkturprogramm helfe, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, z.B. durch die Absenkung der EEG-Umlage, die degressive Abschreibung, die Verbesserung bei der Forschungsförderung, den steuerlichen Verlustrücktrag Sozialversicherungsbeiträge auf 40% bis 2021. Zudem erleichtere die Förderung den deutschen Unternehmen in den Bereichen Elektromobilität, Wasserstofftechnologie, Künstliche Intelligenz (KI) und Quantentechnologie, ihre Position zu verbessern.



Neben den Konsumausgaben des Staates seien 2020 nur die Bauinvestitionen um etwa 1% gestiegen. Auf den Baustellen habe nahezu ungestört weitergearbeitet werden können. Allerdings hätten sich die Auftragseingänge bis in den Sommer hinein abgeschwächt. Eine Besserung sei bereits in Gang gekommen. Der Bedarf an neuen Wohnungen und Sanierungen bleibe hoch. Die Normalisierung am Arbeitsmarkt dürfte die bestehende Verunsicherung verringern und die Finanzierungsbedingungen würden für Käufer hervorragend bleiben. Der öffentliche Bau werde weiterhin von der Ausgabenpolitik der Gebietskörperschaften profitieren. Schwieriger sei die Lage jedoch im Wirtschaftsbau. Insgesamt dürften die Bauinvestitionen 2021 mit 2% wieder etwas kräftiger zulegen.



Während die Unternehmen ihre Investitionen in Maschinen und Fahrzeuge 2020 drastisch eingeschränkt hätten, seien die Kürzungen bei Forschung und Entwicklung sowie Software deutlich geringer ausgefallen. Sie seien der wesentliche Bestandteil der Investitionen in "Sonstige Anlagen", deren Anteil an den gesamten Anlagen mittlerweile auf fast 19% gestiegen sei. Um die Wettbewerbsfähigkeit mithilfe neuer Verfahren und Produkte sowie der Digitalisierung von Arbeitsprozessen zu steigern, dürften die Unternehmen Deutschland auch in den kommenden Jahren mehr in diese Bereiche investieren. Die deutsche Industrie spiele im internationalen Vergleich weiter vorne mit.



Schutzschirmpolitik und Konjunkturprogramme seien in der besonderen Situation der Pandemie die richtige Antwort auf die entstandenen Schwierigkeiten. Die deutsche Volkswirtschaft komme wieder in Schwung. Die Wirtschaftspolitik müsse deswegen allmählich an den Rückzug aus dem Wirtschaftsleben denken. Aus der Sozialen Marktwirtschaft dürfe kein Nanny-Staat werden. Dies würde zulasten der Produktivität und damit der Wettbewerbsfähigkeit gehen.



Das öffentliche Defizit sei 2020 auf schätzungsweise 6,5% des Bruttoinlandsprodukts hochgeschnellt, deutlich mehr als während der Finanzkrise (2009: -3,2%). Die Staatsverschuldung dürfte um mehr als 10 Prozentpunkte auf dann gut 70% des Bruttoinlandsprodukts steigen. Dieser finanzielle Kraftakt sei problemlos möglich gewesen, da der Krise Jahre einer soliden Haushaltspolitik vorangegangen seien. An diese sollte die im Oktober 2021 neu gewählte Regierung rasch wieder anschließen, um mögliche künftige Krisen bewältigen zu können. (01.12.2020/ac/a/m)







