Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum für das 3. Quartal in Deutschland wurde mit 0,08% im Vergleich zum 2. Quartal bestätigt, die Jahresrate legte von 0,3% auf 0,5% zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gedämpft worden sei die Wirtschaft durch die Ausrüstungsinvestitionen - hier habe das statistische Bundesamt aber auf einen Sondereffekt im öffentlichen Bereich verwiesen - und das Lager. Nach vorn blickend müsse nicht mit einer nachhaltigen Belastung durch das Lager gerechnet werden, da aber der Außenbeitrag etwas an Zugkraft einbüßen dürfte, würden die Analysten lediglich mit einer moderaten Erholung der deutschen Konjunktur in den kommenden Quartalen rechnen.Solange die deutsche Wirtschaft nicht nachhaltig an Dynamik aufnehme, würden die Chancen auf einen Aufschwung in der gesamten Eurozone gering bleiben. Dies deute auf eine lang anhaltende Niedrigzinsphase hin. (25.11.2019/ac/a/m)