Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Juni in Deutschland brachte eine weitere Normalisierung der Konjunkturindikatoren mit sich, so die Analysten der DekaBank.



Mit Ausnahme des Einzelhandelsumsatzes, der im Vormonat sensationell zugelegt habe und im Juni etwas gesunken sei, seien die anderen Konjunkturindikatoren spürbar angestiegen.



Es sei schon eine erfreuliche Botschaft, dass ein großer Teil des Corona-bedingten Einbruchs in nur zwei Monaten habe aufgeholt werden können. Doch die Erholung sei kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf: Die ersten Meter würden noch leicht fallen, aber mit der Zeit würden die Beine schwerer. (07.08.2020/ac/a/m)



