Ein Augenmerk müsse nun auch auf die Verfügbarkeit von Waren im Einzelhandel gerichtet werden. Auch hier scheinen die Verspannungen inzwischen anzukommen, die Unternehmen planen verstärkt Preiserhöhungen, so die Analysten der Nord LB. Aus Sicht der Analysten dürften bis ins nächste Jahr hinein die angebotsseitigen Restriktionen die wirtschaftliche Aktivität spürbar dämpfen. Neben den Materialengpässen sei für die deutsche Industrie infolge des Anstiegs der Energiepreise nun ein weiterer Belastungsfaktor hinzugetreten. Durch den jüngsten Energiepreisschub würden nun auch Wirtschaftszweige stark belastet, die von der Knappheitsproblematik vergleichsweise gering betroffen gewesen seien. In energieintensiven Branchen wie der Metallerzeugung und der Chemie gebe es bereits erste Meldungen über Produktionsdrosselungen als Reaktion auf den starken Energiepreisanstieg. Für die Inflation sei im September mit 4,1% die höchste Jahresrate seit 28 Jahren gemeldet worden. Mit den deutlich höheren Energiepreisen werde sich die aktuell hohe Inflation im Jahr 2022 nach einer Korrektur zum Jahreswechsel nur schrittweise abbauen.



Die Konjunkturstimmung habe sich vor dem Hintergrund der wachsenden Belastungen auch im letzten Monat weiter eingetrübt. Das ifo-Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft habe sich den dritten Monat in Folge auf nur noch 98,8 Punkte und damit den tiefsten Wert seit April reduziert. Bei den Geschäftserwartungen habe sich nach der spürbaren Abkühlung der beiden Vormonate zwar nur noch ein leichter Rückgang auf 97,3 Punkte ergeben. Erstmals seit Januar hätten die Unternehmen jedoch auch die aktuelle Lage weniger positiv als im Vormonat eingeschätzt. Vor allem die anhaltenden Liefer- und Materialengpässe seien als Ursache für die fortgesetzte Stimmungseintrübung zu nennen. Die Belastungen würden bei immer mehr Industrieunternehmen das Tagesgeschäft beherrschen und die Erholung der Produktion und verlangsamen damit spürbar den konjunkturellen Aufholprozess verzögern.



Die Corona-Infektionszahlen scheinen hingegen derzeit eine eher untergeordnete Rolle zu spielen, so die Analysten der Nord LB. Zumindest zeige sich das Geschäftsklima in den Sektoren, die in den vergangenen Corona-Wellen besonders belastet worden seien, erstaunlich robust. Während im Handel die Stimmung annähernd auf dem Niveau des Vormonats geblieben sei, hätten sich Dienstleistungsunternehmen mit Blick auf die nähere Zukunft sogar deutlich optimistischer gezeigt. Auch im Bausektor habe sich die Stimmung weiter verbessert, obwohl auch hier weiterhin Knappheiten eine Belastungsprobe darstellen würden. Auch die ZEW-Konjunkturumfrage im Oktober habe wachsende Konjunktursorgen belegt. So seien sowohl die ZEW-Konjunkturerwartungen als auch erstmals seit Februar die Beurteilung der aktuellen Lage gesunken.



Die Konjunktur verläuft vorerst zweigeteilt: Vor allem Dienstleister profitieren von dem deutlich geringeren Ausmaß an Belastungen durch die Corona-Pandemie, während Materialengpässe immer spürbarer die Industrie ausbremsen und nun auch auf den Einzelhandel überzugreifen drohen, so die Analysten der Nord LB. Grundsätzlich bleibe das Aufschwungsszenario intakt, der Aufholprozess verzögere sich jedoch weiter. Mit rund 2,5% werde das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2021 nur ungefähr halb so stark ausfallen wie im Euroraum. Für das Jahr 2022 würden die Analysten aber weiterhin ein kräftiges Wachstum von mehr als 4% für wahrscheinlich halten. (Ausgabe November 2021) (18.10.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Seit einiger Zeit wird die deutsche Industrie durch Flaschenhälse bei wichtigen Vorprodukten und Rohstoffen ausgebremst, so die Analysten der Nord LB.Diese Belastungen hätten in den vergangenen Monaten sogar noch zugenommen. Hierauf würden Umfrageergebnisse des ifo-Instituts in der Industrie aus dem September hindeuten. Demnach sei mit gut 77% ein neuer Rekordwert für den Anteil der von Engpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten betroffenen Unternehmen festgestellt worden. In einigen Wirtschaftszweigen wie im Fahrzeugbau würden die Unternehmen fast ausnahmslos von erheblichen Problemen berichten. Der massive Einbruch bei Industrieproduktion und Auftragseingängen im Berichtsmonat August und Meldungen zu temporären Produktionsunterbrechungen würden belegen, dass die Unternehmen inzwischen immer weniger Möglichkeiten besitzen würden, die Materialengpässe zu kompensieren. Die im Frühjahr bereits aufgetretene Schwäche der Industrie habe sich im Sommer weiter verfestigt, und es zeichne sich ein wahrlich ungemütlicher Herbst ab, da die meist pandemiebedingten Störungen der Lieferketten noch einige Zeit anhalten würden.