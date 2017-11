Der rein energetische Verbrauch in der Industrie belief sich im Jahr 2016 auf 3 522 Petajoule. Im Vergleich zum Jahr 2008 ist er um 2,1% gesunken. Auf Ebene der Branchen ist die Veränderung jedoch uneinheitlich: Während beispielsweise im Maschinenbau (-17,0%) und in der Herstellung von Metallerzeugnissen (-3,6%) die energetische Nutzung in diesem Zeitraum abnahm, gab es in der Chemischen Industrie (+11,5%) sowie in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie (+9,2%) einen Anstieg.



Die jährlich durchgeführte Erhebung der Energieverwendung umfasst rund 45 000 Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_398_435.html (10.11.2017/ac/a/m)





