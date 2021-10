Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im August 2021 kalender- und saisonbereinigt real 3,4% weniger um als im Juli 2021 und lag 5,0% unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. Der Umsatz der Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte sank gegenüber dem Vormonat um 2,8% und lag 4,2% unter dem Vorkrisenniveau. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln (zum Beispiel mit Obst und Gemüse, Fleisch, Backwaren oder Getränken) setzte 1,5% mehr als im Vormonat und 0,8% weniger als im Vorkrisenmonat Februar 2020 um.



Der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln erlebte im August 2021 dagegen einen Umsatzanstieg. Hier waren die realen Umsätze im August 2021 kalender- und saisonbereinigt 4,9% höher als im Vormonat und lagen sogar 12,2% über dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren verzeichnete ein Umsatzplus von 3,9% gegenüber Juli 2021 und liegt nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat nun wieder leicht über dem Vorkrisenniveau (0,6%). Im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) stieg der Umsatz um 6,3% gegenüber dem Vormonat und liegt damit sogar 6,7% über dem Vorkrisenniveau. Der Umsatz im Handel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf war 1,6% höher als im Juli 2021 und 8,6% höher als im Februar 2020.



Der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein reales, kalender- und saisonbereinigtes Umsatzplus von 9,0% im Vergleich zum Vormonat. Mit 29,8% liegen die Umsätze in dieser Branche weiterhin deutlich über dem Niveau vom Februar 2020. (01.10.2021/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im August 2021 nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,1% und nominal (nicht preisbereinigt) 1,2% mehr umgesetzt als im Juli 2021, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 war der Einzelhandelsumsatz im August 2021 real 6,0% höher. Gegenüber dem Vorjahresmonat August 2020 stieg der Umsatz im August 2021 real um 0,4% und nominal um 2,4%.