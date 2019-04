Die US-Einzelhandelsumsätze seien im Februar im Vormonatsvergleich um 0,2% gesunken. Die Umsätze ohne Autos hätten sogar um 0,4% nachgegeben. Die Markterwartungen seien damit zwar deutlich verfehlt worden. Jedoch seien die JanuarWerte kräftig von 0,2% auf 0,7% für die gesamten Umsätze bzw. von 0,9% auf 1,4% für die Umsätze ex Autos angehoben worden. Insgesamt würden die Einzelhandelsdaten für Januar und Februar für das erste Quartal dennoch auf eine nachlassende Dynamik des privaten Verbrauchs hindeuten.



Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe der USA habe sich im März verbessert. Der ISM-Index sei von 54,2 auf 55,3 Punkte gestiegen. Der Stimmungsindikator pendle damit jetzt seit einigen Monaten auf einem Niveau, das mit einem soliden Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe vereinbar sei.



Heute würden die Februar-Daten zu den US-Auftragseingängen langlebiger Güter bekannt gegeben. Diese dürften durch gesunkene Absatzzahlen bei Flugzeugen belastet worden sein. Die Analysten würden daher mit einem Rückgang um 1,7% gegenüber dem Vormonat rechnen. Dagegen würden sie bei den Aufträgen in der Abgrenzung ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor mit einem Zuwachs um 0,5% rechnen. Dies würde auf eine Fortsetzung des Aufschwungs in der US-Industrie in moderatem Tempo hindeuten. (02.04.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im März noch stärker verschlechtert als bislang angenommen, so die Analysten von Postbank Research.Der Einkaufsmanagerindex sei von 47,6 auf 44,1 Punkte gefallen, womit der vorläufig gemeldete Wert um 0,6 Punkte nach unten korrigiert worden sei. Der Indikator liege weit im kontraktiven Bereich und weise damit auf rezessive Tendenzen in der deutschen Industrie hin. Der entsprechende Index für die EWU sei für März von 47,6 auf 47,5 Punkte revidiert worden. Er weise also ebenfalls auf Kontraktion hin. Auffällig sei aber, dass der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in keinem anderen EWU-Land so niedrig sei wie hierzulande. Offensichtlich leide die Industrie in Deutschland stärker unter den Handelskonflikten, dem Brexit-Chaos oder auch hausgemachten Problemen als anderswo.