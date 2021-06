Am zufriedendsten würden sich die Firmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe zeigen. Schaue man sich die harten Wachstumszahlen an, sehe das Bild etwas differenzierter aus. Im Maschinenbausektor sei drei Quartale in Folge ein kräftiges QoQ-Wachstum zu verzeichnen, in der Autoproduktion hingegen sei im ersten Quartal eine deutliche Schrumpfung zu beobachten. Hier würden offensichtlich Lieferschwierigkeiten mit Mikrochips eine entscheidende Rolle spielen.



Marktbeobachter würden feststellen, dass 28-Nanometer-Chips fehlen würden. Da diese Chips grundsätzlich von einer relativ großen Anzahl von Halbleiterproduzenten hergestellt werden könnten, sollten die Lieferprobleme nur vorübergehend sein. Der Chemiesektor (ohne Pharma) habe zuletzt nach zwei außerordentlich starken Quartalen stagniert. Hier habe man zusammen mit dem Sektor Elektronik und Datenverarbeitung das Vor-Pandemie-Produktionsniveau bereits überschritten. Im Maschinenbau und bei der Autoproduktion sei dies noch nicht gelungen.



Auch im Dienstleistungssektor (ohne Einzelhandel) habe sich die Situationseinschätzung verbessert. Hier würden die Analysten zusammen mit dem Einzelhandelssektor in den kommenden Monaten wegen der geplanten Öffnungsschritte das höchste Wachstum erwarten, während sich die Expansion im Verarbeitenden Gewerbe eher zurückbilden sollte.



Im Bausektor signalisiere der ifo-Index unverändert eine sehr positive Lageeinschätzung durch die befragten Unternehmen. Die kräftige Schrumpfung, die der Sektor im ersten Quartal zu verzeichnen gehabt habe, werde offensichtlich angesichts voller Auftragsbücher nur als vorübergehend eingestuft. (Ausgabe vom 01.06.2021) (02.06.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach einem tiefen BIP-Einbruch in Q1 2021 wird das BIP Deutschlands im laufenden Jahr voraussichtlich um 3,0% expandieren (bisherige Prognose: 3,2%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Für das kommende Jahr würden die Analysten einen Zuwachs von 4,7% erwarten. Gemäß ifo-Umfrage seien die befragten Unternehmen seit August 2020 mehrheitlich und durchgehend der Meinung, dass sich ihre wirtschaftliche Situation gegenüber dem jeweiligen Vormonat verbessert habe. Diese Mehrheit der Befragten sei in den vergangene Monaten sogar kräftig ausgebaut worden.