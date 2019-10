Die Krux liege also nicht im Konsum und auch die Baukonjunktur sei nicht das Problem. Die Schwäche der deutschen Wirtschaft habe weiterhin mit einem rückläufigen Welthandel und einer Stagnation der globalen Industrie zu tun. So haben wir schon in den letzten Monaten die Handelsstatistik beleuchtet, sowie den damit zusammenhängenden Rückgang von Auftragseingängen in der Verarbeitenden Wirtschaft und Produktionsrückgang im Produzierenden Gewerbe, so die Experten von AXA Investment Managers.



Zwar habe sich das Handelsbild im Juli etwas gebessert, mit einem leichten Anstieg von Exporten von Waren und Dienstleistungen um 1,7 Prozent im Monatsvergleich, doch das sei von einem abgeschwächten Niveau erfolgt. Ein Großteil von Unternehmen gehe laut den ifo-Exporterwartungen weiterhin davon aus, dass man in den kommenden Monaten keinen Exportzuwachs sehen werde. Die Importe von Waren und Dienstleistungen seien im Juli um 0,8 Prozent gesunken.



Die Handelskonjunktur werde sich wahrscheinlich auch im Oktober nicht erholen. Wie sich Querelen zwischen den USA und China weiterentwickeln würden, lasse sich nicht festmachen. Und auch der Einfluss von Brexit, der im zweiten Quartal schon zu merklich rückläufigen Exporten geführt habe, werde sich wohl noch weiter hinziehen.



Die Brexit-Saga werde im Oktober erneut in die nächste Runde gehen. Aber was das genau heiße, scheine niemand zu wissen. Fakt sei: Großbritannien solle bis zum 31. Oktober aus der EU ausgetreten sein und Premierminister Boris Johnson habe klar gemacht, dass er das mit oder ohne "Deal" machen wolle. Die Opposition und einige von Johnsons eigenen Parlamentariern hätten einen "No Deal" vermeiden wollen und den Premier gesetzlich dazu verpflichtet, die EU um eine erneute Verlängerung zu bitten. Er habe zudem einen Rechtsspruch des höchsten Gerichts des Landes verloren und die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen in den nächsten Wochen/Monaten sei hoch. Also, weiterhin Unklarheit was hier passieren werde.



Ansonsten werde der Oktober einen Meilenstein für die EZB bringen: Mario Draghi habe nun nurnoch circa fünf Wochen im Amt des EZB-Präsidenten, bevor die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, am 1. November den Job übernehmen werde.



In Deutschland werde stark über die Klimapolitik diskutiert - auch hier würden die Experten von AXA Investment Managers etwas Klarheit im Oktober erwarten, bevor im November der nächste internationale Klimagipfel anstehe.



Wichtige Konjunkturdaten für Oktober seien Leitindikatoren für das Wirtschaftsklima sowie ein Blick auf Industrieindikatoren, wie Produktion und Orderbuch, und Handelszahlen für August.







