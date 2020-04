Außergewöhnliche Zeiten würden außergewöhnliche Antworten brauchen - und auch das habe man in den vergangenen Wochen gesehen. Notenbanken weltweit hätten ihre Leitzinsen gesenkt und Maßnahmen zur quantitativen Lockerung eingeführt, und Regierungen hätten fiskalpolitische Unterstützung verkündet.



Für Deutschland heiße das wohl das Ende der "schwarzen Null", auch wenn es sich beim Großteil des riesigen 650 Milliarden Euro Hilfspakets um staatliche Garantien (in Höhe von 500 Milliarden Euro) für private Unternehmen handle. Diese Garantien würden nur dann auf das Defizit angerechnet, wenn sie in Anspruch genommen würden, und würden erst dann die Ausgabe neuer Schulden auslösen.



Das zusätzliche "traditionelle Defizit" sei auf 150 Milliarden Euro begrenzt, was allerdings noch immer circa 4,5 Prozent des BIPs bedeute. Aber selbst dieser Betrag sollte leicht von den der EZB und ihren geplanten Anleihenmarktkäufen unterstützt werden.



Es sei zurzeit schwer über die Coronavirus-Pandemie hinwegzuschauen. Im April werde es die ersten wichtigen Zahlen für März geben, insbesondere die finalen PMI Daten am Anfang des Monats und die Flash-Zahlen für April gegen Ende des Monats.



Den Stimmungsumfragen des ifo-Instituts und der ZEW würden wieder große Aufmerksamkeit geschenkt werden, die am 21. und 24. das Geschäftsklima bis circa Mitte April darstellen würden. Die harmonisierte Arbeitslosenzahl für März könnte auch eine erste Indikation darstellen, wie sich die Pandemie auf die Bevölkerung auswirken könnte.



Mitte Mai würden dann die ersten BIP-Zahlen für das erste Quartal präsentiert. (03.04.2020/ac/a/m)







