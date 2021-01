Bonn (www.aktiencheck.de) - Ersten Berechnungen zufolge ist das deutsche BIP im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich um fünf Prozent gefallen, so die Analysten von Postbank Research.



Der Einbruch sei damit weniger stark ausgefallen als erwartet. Obwohl der Rückgang im historischen Vergleich sehr stark sei, sei er während der Großen Finanzkrise im Jahr 2009 mit minus 5,7 Prozent noch ausgeprägter gewesen. Da die Pandemie die Wirtschaft weiterhin stark belaste, lasse sich diesbezüglich aber noch kein abschließender Vergleich ziehen. Der Einbruch der Wirtschaftsleistung habe fast alle Sektoren betroffen. Besonders stark sei er mit einem Minus von 10,4 Prozent im Verarbeitenden Gewerbe ausgefallen. Aber auch Dienstleistungsbranchen hätten unter der Pandemie stark zu leiden gehabt. Im Handel, Verkehr und Gastgewerbe bspw. sei die Wertschöpfung um 6,3 Prozent gefallen. Das Baugewerbe habe 2020 mit einem Plus von 1,4 Prozent zu den wenigen Branchen gezählt, die einen Zuwachs hätten verzeichnen können.



Etwas moderater als erwartet sei auch das staatliche Defizit ausgefallen. Der Fehlbetrag habe 2020 bei 4,8 Prozent gelegen - immerhin das erste Minus seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der Wiedervereinigung. Zwar dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung Anfang 2021 wegen des erneuten Lockdowns noch einmal einbrechen; für das Gesamtjahr sei allerdings mit einer deutlichen Erholung zu rechnen, wobei die Wirtschaftsleistung bereits in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Vorkrisenniveau steigen könnte. Der Konjunkturverlauf im größten Mitgliedsstaat dürfte für die Entwicklung des Euro in diesem Jahr nicht ganz unwichtig sein, auch wenn die Märkte die BIP-Zahlen aus Deutschland gestern weitgehend ignoriert hätten. (15.01.2021/ac/a/m)



