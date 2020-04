So könnte sich die BIP-Prognose der Helaba von kalenderbereinigt -3% für Deutschland als zu optimistisch erweisen, wenn die Eindämmungsmaßnahmen länger andauern würden. Neben dem Wann müsse auch das Wie der Hochregulierung der Produktion bedacht werden. Nicht nur die Wissenschaft, auch erste Automobilhersteller hätten hierzu Pläne vorgelegt, die auch den Gesundheitsschutz berücksichtigen. Der momentane Shutdown sei nur eine begrenzte Zeit durchhaltbar, da hierdurch nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die sozialen und psychischen Kosten exponentiell steigen dürften. Die ökonomische Basis auch der medizinischen und sonstigen Infrastruktur ließe sich nicht mehr sichern.



Die großzügige Erweiterung der Kurzarbeiterregelungen sollte den Anstieg der Arbeitslosigkeit begrenzen. Trotzdem dürfte die Quote in der Spitze um rund 1,5 Prozentpunkte und damit pointierter ausfallen als während der Finanzkrise. Zwischen November 2008 und April 2009 habe die saisonbereinigte Arbeitslosenquote nur um 0,7 Prozentpunkte zugelegt. Nun seien auch kleine und mittlere Dienstleistungsunternehmen stark betroffen. Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern könnten Zuschüsse bis maximal 15.000 Euro beantragen, die nicht zurückgezahlt werden müssten. Diese Mittel sollten rasch ausgezahlt werden. Ob sie auch bei längeren Schließungen reichen würden, sei offen. Bei mittelgroßen Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern und 50 Millionen Euro Jahresumsatz sollten Überbrückungskredite der KfW helfen. Für einen möglichen Ausfall müsse der Schuldner allerdings haften, obwohl er nicht abschätzen könne, wie lange die Umsätze ausfallen würden. Für die großen Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und mehr als 50 Millionen Euro Umsatz werde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds installiert, der auf den Regeln des Bankenrettungsfonds Soffin aus der Zeit der Finanzkrise basiere. Über diesen stelle der Bund Garantien, Rekapitalisierungsmaßnahmen und Kredite zur Verfügung.



Neben diesen drei Eckpfeilern der Hilfe könnten Steuerzahlungen gestundet und Mietzahlungen verschoben würden. Die Bundesländer hätten zusätzliche Programme aufgelegt. In der Summe habe allein der Bund inklusive der Garantien einen Schutzschirm von rund 1,8 Billionen Euro aufgespannt. Die Neuverschuldung steige um 156 Mrd. Euro. Inwieweit das Programm ausgeschöpft werden müsse, sei aber noch vollkommen offen. Das gesamtstaatliche Defizit dürfte sich 2020 auf 3% deutlich verschlechtern. (Konjunktur Kompakt vom 07.04.2020) (07.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise hat Unternehmen und Konsumenten weltweit schlagartig zu Pessimisten gemacht, so die Analysten der Helaba.Nach einem sehr schwachen ersten Quartal sei ein Einbruch der Wirtschaft im zweiten Vierteljahr unausweichlich. Wie gehe es dann weiter? Positive Effekte würden zurzeit ausgeblendet. In den Monaten Mai und Juni dürfte eine allmähliche Normalisierung eingeleitet werden. Die nochmals expansivere Geld- und vor allem die Fiskalpolitik sollten im zweiten Halbjahr einen V-förmigen Aufschwung begünstigen. Zumindest in produzierenden Bereichen dürfte der Nachholbedarf enorm sein. Zudem sei die Auslastung vor der Corona-Krise z.B. im Fahrzeugbau eher niedrig gewesen. Sie dürfte im späteren Jahresverlauf höher ausfallen. In einigen stark betroffenen Dienstleistungsbranchen wie Tourismus, Gastronomie oder Messewesen würden die Kunden aber Ausgefallenes nur begrenzt nachholen können. Der außergewöhnlich niedrige Ölpreis stimuliere zusätzlich. Sicher sei dieses Szenario jedoch nicht.