Der Aufwärtstrend am deutschen Arbeitsmarkt habe sich im März ungebremst fortgesetzt. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen sei in saisonbereinigter Rechnung gegenüber Februar um 19 Tsd. Dies sei umso erstaunlicher, als die Witterung im März ungewöhnlich winterlich gewesen sei, wodurch sich die in diesem Monat regelmäßig einsetzende Frühjahrsbelebung hätte verzögern können. Aber die Auftriebskräfte seien offensichtlich so ausgeprägt, dass dies nicht ins Gewicht gefallen sei. Der Zuwachs bei der Beschäftigung sei zudem weiterhin wesentlich stärker als der Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im Februar seien ebenfalls in saisonbereinigter Rechnung 44 Tsd. zusätzliche Stellen geschaffen worden nach sogar 60 Tsd. im Januar.



Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe der USA sei im März von 60,8 auf 59,3 Punkte gesunken. Damit sei er zwar leicht hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, habe aber gleichwohl ein sehr hohes Niveau behauptet und weise weiterhin auf ein reges Wachstum in der US-Industrie hin.



Die deutschen Einzelhandelsumsätze seien, wie heute Morgen gemeldet worden sei, im Februar um 0,7% gegenüber dem Vormonat zurückgegangen, nachdem bereits im Januar ein Minus von 0,3% zu verzeichnen gewesen sei. Dies deute auf einen sehr verhaltenen Start des privaten Verbrauchs ins laufende Jahr hin.



Ansonsten stünden heute nur noch die endgültigen Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe Deutschlands sowie des Euroraums für März zur Veröffentlichung an. Die Analysten von Postbank Research würden jeweils mit Bestätigungen der vorläufig gemeldeten Werte rechnen.

(03.04.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Verbraucherpreise sind im März im Vormonatsvergleich um 0,4% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Zugleich habe sich die Inflationsrate von 1,4% im Februar auf 1,6% erhöht. Der Preisauftrieb sei damit etwas geringer ausgefallen als vom Markt erwartet worden sei. Ursächlich für den Anstieg der Inflationsrate sei zum einen ein Sprung der Teuerungsrate bei Lebensmitteln von 1,1% auf 2,9% gewesen, womit sich der niedrige Wert vom Februar als Ausreißer nach unten erwiesen habe. Zum anderen habe sich der Preisanstieg bei Dienstleistungen von 1,6% auf 1,8% erhöht. Hierbei dürften temporäre Effekte infolge der frühen Lage der Osterferien beigetragen haben. Im April könnte es deshalb zu einer Gegenbewegung kommen. Insgesamt habe sich an der verhaltenen Preisentwicklung in Deutschland noch nichts Wesentliches verändert.