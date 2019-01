Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge in Deutschland sind im November um 1,0% gg. Vm. zurückgegangen und lagen damit unterhalb der Markterwartungen (-0,4%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hauptverantwortlich hierfür sei ein massiver Einbruch der Nachfrage aus dem Euroraum gewesen, die im Vergleich zum Vormonat um 11,6% niedriger ausgefallen sei, während die Auftragseingänge aus dem übrigen Ausland (2,3% gg. Vm.) sowie dem Inland (2,4% gg. Vm.) sogar zugenommen hätten. Ein kleiner Lichtblick in den insgesamt eher ernüchternden Daten habe indes der deutliche Anstieg von 4,5% gg. Vm. bei den Auftragseingängen im Automobilsektor dargestellt. Dies lasse darauf schließen, dass die Hersteller die Probleme bei der Auslieferung neuer Modelle durch die WLPT-Testverfahren allmählich in den Griff bekommen würden. (08.01.2019/ac/a/m)



