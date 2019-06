Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Man weiß schon gar nicht mehr, wohin man im April schauen muss, um nicht mit schlechten Daten konfrontiert zu werden, so die Analysten der DekaBank.Nehme man alle bis heute verfügbaren Daten und unterstelle Stagnation für den Rest des Quartals, käme es zu einer Kontraktion des Bruttoinlandsprodukts um 0,7% qoq. Insgesamt habe der April rund einen Prozentpunkt gesamtwirtschaftliches Wachstum gekostet.Man erkenne: Gute Daten seien für die kommenden Monate Pflicht, um mit einem blauen Auge davonzukommen. Nur sei fraglich, ob das in einem Umfeld der weideraufflammenden Handelsstreitigkeiten in ausreichendem Maße gelingen werde. (07.06.2019/ac/a/m)