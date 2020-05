Die Kontaktbeschränkungen in den letzten Märzwochen hätten die deutsche Wirtschaft in eine regelrechte Schockstarre versetzt. Trotz einer in den ersten beiden Monaten guten Wirtschaftsentwicklung habe dies in der Summe zu einem deutlichen Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität geführt. So habe die Industrie im März sowohl bei der Produktion (-9,2% M/M) als auch bei den Auftragseingängen (-15,6% M/M) die stärksten Monatsrückgänge seit der Wiedervereinigung verzeichnet. Auch die Einzelhandelsumsätze hätten sich im gleichen Monat stark rückläufig entwickelt (-4,0% M/M). Dabei sei Deutschland - zumindest bis Ende März - besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen europäischen Staaten. Für den Arbeitsmarkt deute sich dennoch bereits jetzt eine spürbare Verschlechterung an. Trotz einer Rekordinanspruchnahme des Instruments Kurzarbeit werde aber auch der deutsche Arbeitsmarkt hart getroffen. Bereits im April sei die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt um 373.000 geklettert, die Arbeitslosenquote sei auf 5,8% hochgeschnellt. Zudem dürften im Jahr 2020 rund sechs Millionen Menschen zeitweise in Kurzarbeit sein.



Die Stimmung der Unternehmen und Verbraucher habe sich dramatisch verschlechtert. Sowohl Finanzmarktexperten als auch Marktteilnehmer scheinen jedoch auf eine veritable Erholung im zweiten Halbjahr zu setzen, wobei an den Märkten derzeit schon recht viel Optimismus eingepreist sein dürfte, so die Analysten der NORD/LB. Am Aktienmarkt müsse vorerst mit einer anhaltend hohen Volatilität gerechnet werden, da sich immer wieder Meldungen zu ermutigenden Entwicklungen bei der Pandemiebekämpfung mit Nachrichten über Rückschläge und schwerwiegende ökonomische Folgewirkungen abwechseln würden. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) monatlich befragten Experten hätten sich im Mai ebenfalls optimistisch für die Konjunkturentwicklung in sechs Monaten gezeigt. Die Konjunkturerwartungen hätten sich auf 51,0 Saldenpunkte verbessert, was immerhin dem höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015 entspreche. Die Komponente für die aktuelle Lage sei hingegen nochmal etwas weiter abgesunken und notiere mit -93,5 Saldenpunkten auf dem tiefsten Stand seit Mitte 2003. Von dieser Basis ausgehend erkläre sich ein Großteil des auf den ersten Blick optimistisch anmutenden Anstiegs der Erwartungskomponente. Es sei wegen der ungewissen Pandemieentwicklung sicher viel zu früh, bereits einen konjunkturellen Wendepunkt aus diesen Umfrageergebnissen ableiten zu wollen. Die erneute Verbesserung der Erwartungskomponente im Mai falle zeitlich zusammen mit sukzessiven Lockerungen der strikten Maßnahmen zur Pandemieeindämmung, was zumindest mit einer etwas höheren wirtschaftlichen Aktivität als im harten Lockdown einhergehen dürfte.



Allerdings werde der Weg zur Erholung nicht einfach werden, viele Unternehmen würden trotz Lockerungen eine sehr verhaltene Nachfrage beobachten. Die Analysten der NORD/LB würden für das zweite Quartal mit einer zweistelligen Schrumpfungsrate und für das Gesamtjahr 2020 mit einem BIP-Minus von rund -8% im Vergleich zum Vorjahr rechnen. Dies sei sogar noch ein relativ optimistisches Szenario: Es werde keine ausgeprägte zweite Welle unterstellt, sondern eine Erholung ab dem zweiten Halbjahr. Sowohl aus gesundheitspolitischer als auch aus ökonomischer Sicht müsse es das Ziel sein, die Pandemie unter Kontrolle zu behalten. Bei den Lockerungen sollte daher weiter mit Bedacht und schrittweise vorgegangen werden - nicht zuletzt, da sich die Wirkung einzelner Maßnahmen nur zeitverzögert offenbare. Zum Anschub der Erholung werde ein Konjunkturprogramm notwendig sein. Hierbei sollten die klassischen Kriterien beachtet werden: Die Maßnahmen müssten zeitnah, zielgerichtet und vorübergehend wirken. Vor allem sollte der Impuls aber kraftvoll sein, angesichts des historischen Konjunktureinbruchs im Jahr 2020. (Ausgabe Juni 2020) (25.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutschland ist im ersten Quartal in eine schwere Rezession gerutscht, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Im Vergleich zum Vorquartal habe sich das Bruttoinlandsprodukt um -2,2% verringert, die Jahresrate sei auf -2,3% Y/Y gesunken. Dies sei im Wesentlichen auf die Pandemie und die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der ersten Infektionswelle zurückzuführen. Im ersten Quartal habe der private Konsum einen deutlichen Rückgang verzeichnet, während der öffentliche Konsum ebenso wie die Bauinvestitionen stabilisierend gewirkt hätten. Letzteres sei aber vor allem auf die fast durchgängig sehr milden Witterungsverhältnisse im zurückliegenden Winter zurückzuführen. Die Unternehmen hätten bereits in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich weniger in Ausrüstungen investiert. Sowohl die Exporte als auch die Importe seien erheblich niedriger als im Vorquartal ausgefallen.