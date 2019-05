Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Details kommen erst am 23. Mai, aber laut Statistischem Bundesamt ist das wie erwartet gute BIP-Wachstum von 0,4 Prozent im ersten Quartal gegenüber Vorquartal auf den Binnenmarkt zurückzuführen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Das stimme positiv, auf das Gesamtjahr gesehen sei nun mit einem Plus von 0,7 statt vorher 0,5 Prozent zu rechnen. Bau, Investitionen und privater Konsum seien die Treiber gewesen, staatlicher Konsum und Außenhandel hätten hingegen belastet. In Euphorie sollte man deswegen aber nicht verfallen. Ein Teil des Wachstums seien Aufholeffekte nach einer schwachen zweiten Jahreshälfte 2018 und nicht der Start eines neuen Trends.Stimmungsindikatoren würden weiter auf mannigfaltige Probleme in der Industrie hindeuten. Und auch die gestern veröffentlichten Daten aus China würden nicht auf eine bald steigende externe Nachfrage hoffen lassen. Dies decke sich zudem mit Stimmen aus dem Mittelstand. Insbesondere im Maschinenbau und bei Autozulieferern sei die Verunsicherung weiterhin hoch, daran dürfte auch die gestern angekündigte Aufschiebung der Entscheidung bei den globalen Autozöllen nichts ändern. Über die globalen Autozölle solle erst in sechs Monaten entschieden werden. (16.05.2019/ac/a/m)