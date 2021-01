Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa sorgten gestern der deutsche ifo-Index und die italienische Politik für (Negativ-) Schlagzeilen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Italien habe gestern die politische Krise einen neuen, sicherlich aber nicht den letzten Höhepunkt erreicht. Bereits am Wochenende habe sich abgezeichnet, dass Premier Conte bei einer notwendigen Parlamentsabstimmung diese Woche nicht die erforderliche Mehrheit erreichen würde. Conte habe versucht, den abgesprungenen Koalitionspartner - Renzis Italia Viva - mit anderen (unabhängigen) Abgeordneten zu ersetzen, jedoch ohne Erfolg. Um einer demütigenden Niederlage im Parlament zuvorzukommen, habe Conte daraufhin gestern für heute seinen Rücktritt angekündigt. Staatspräsident Mattarella könnte anschließend Conte abermals mit der Regierungsbildung beauftragen. Dieses Unterfangen wäre schwierig, aber nicht aussichtslos und wohl eine Frage des (politischen) Preises, zumal sich die Fünf-Sterne-Bewegung sowie die Demokraten bereits für eine Fortsetzung ausgesprochen hätten. Ebenfalls eine Option wäre eine Technokratenregierung unter Führung eines Experten. Neuwahlen, aus denen nach aktuellen Umfragen eine rechte Mehrheit siegreich hervorgehen würde, würden ebenso eine Option darstellen, gleichwohl nicht die wahrscheinlichste.Die einzige verlässliche Größe in dieser Gleichung bleibe somit die Feststellung, dass die politische Unsicherheit wohl gekommen sei, um zu bleiben. Damit werde einmal mehr die strukturelle Instabilität der italienischen Innenpolitik vor Augen geführt, die jedoch nicht in einen radikalen Politikwechsel münden sollte (selbst bei Neuwahlen und Parlamentsmehrheit eines Rechtsbündnisses). Dies werde auch an den Märkten so gesehen, habe der Risikoaufschlag Italiens das römische Schauspiel doch auch gestern mit einem Schulterzucken quittiert. (26.01.2021/ac/a/m)