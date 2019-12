Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der unerwartet starke Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl im November (-16.000) in Kombination mit einem etwas stärkeren Beschäftigungswachstum (+0,1% gg. Vq.) im Oktober hat am Freitag die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarkts in Deutschland eindrucksvoll untermauert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz der seit fünf Quartalen anhaltenden industriellen Rezession sei damit - unter Berücksichtigung der ebenfalls gestern veröffentlichten Abwärtsrevisionen für die Vormonate - die Arbeitslosigkeit seit Mai sogar durchschnittlich um über 3.000 pro Monat zurückgegangen. Berücksichtige man zudem, dass der extrem hohe Anstieg im Mai zu guten Teilen einem rein statistischen Sondereffekt geschuldet gewesen sei, dann sei die gesamtwirtschaftliche Stagnation bislang allenfalls sporadisch am Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Allerdings sei ein Teil der Widerstandsfähigkeit auch auf die vermehrte Nutzung von Kurzarbeit im Industriesektor zurückzuführen. Somit drohe bei einer längerfristigen konjunkturellen Schwächephase auch ein stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit und damit eine negative Rückkopplung auf den bislang die Konjunktur stützenden privaten Konsum.



Trotz der unerwartet starken Arbeitsmarktdaten habe der Euro kaum profitieren können und notiere zum US-Dollar weiterhin nur knapp über 1,10 USD. (02.12.2019/ac/a/m)



