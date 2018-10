Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin nicht unfreundlich, so die Analysten der Nord LB.



Die Zahl der Arbeitslosen sinke weiter. Angesichts der etwas geringeren Dynamik der deutschen Wirtschaft, die sich am aktuellen Rand abzeichne, werde sich der Stellenaufbau zwar etwas abmildern. Wir bleiben aber optimistisch, dass wir noch weit entfernt von einer Trendwende sind, so die Analysten der Nord LB. Der Binnenkonsum werde somit ein stabiles Standbein der deutschen Wirtschaft bleiben. (30.10.2018/ac/a/m)





