Mehr Menschen erwerbstätig



Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte zu den neuen Zahlen: "Wir erleben weiter einen historisch hohen Stand bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung." Denn auch im August sind Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 45,30 Millionen Menschen erwerbstätig - rund 10.000 mehr als im Vormonat Juli und rund 333.000 mehr als vor einem Jahr.



Veranwortlich für den starken Zuwachs sind vor allem sozialversicherungspflichtige Jobs. So waren im Juli 33,35 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt und damit 510.000 mehr als vor einem Jahr. Von Juni auf Juli war hier ein Anstieg von 46.000 zu verzeichnen.



Arbeitskräfte werden weiterhin gesucht



Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewegt sich weiter auf hohem Niveau, lässt aber leicht nach. Im September waren 787.000 Arbeitsstellen bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, 47.000 weniger als vor einem Jahr. Saisonbereinigt hat sich der Bestand der Arbeitsstellen, die bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet waren, um 9.000 verringert.



Die Zahl der Personen, die länger als zwölf Monate arbeitslos waren, verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 76.000 oder zehn Prozent auf 713.000. (30.09.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist weiterhin in guter Verfassung, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Arbeitslosenquote liegt im September bei 4,9 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat ist sie um 0,2 Prozentpunkte gesunken. Das Beschäftigungswachstum hält an. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bleibt auf hohem Niveau.Die Arbeitslosenquote lag im September 2019 bei 4,9 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert von August.