Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt bringt im Berichtsmonat Mai eine dicke negative Überraschung mit sich, so Dr. Stefan Große von der NORD/LB.



Die saisonal bereinigte Zahl der Arbeitslosen sei unerwartet um 60.000 Personen gestiegen. Ob es sich dabei um eine tatsächliche Trendwende handle, könne aktuell aber nicht gesagt werden, da durch einen Sondereffekt die Zahl verzerrt sei. Aber: Der Gegenwind durch die globale Konjunktur nehme zu, das würden auch andere Indikatoren wie die PMI und das ifo-Geschäftsklima zeigen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich dies am Arbeitsmarkt niederschlage. Dies wiederum könnte negative Folgen für den bislang robusten Binnenkonsum haben. Noch sei es aber zu früh, das Schreckensbild einer Rezession an die Wand zu malen. Sich konjunkturpolitisch auf einen Abschwung vorzubereiten, könne dennoch nicht schaden. (29.05.2019/ac/a/m)





