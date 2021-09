Am japanischen Aktienmarkt gehe es erneut aufwärts. Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) verbessere sich aktuell um 0,86% auf 29.915 Punkte. Es sei damit der sechste Tag in Folge mit steigenden Notierungen.



BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000)-Chef Zipse sehe keine schnelle Entspannung in Bezug auf die Chip-Knappheit. "Ich rechne damit, dass die grundsätzliche Anspannung in den Lieferketten in den nächsten sechs bis zwölf Monaten andauern wird", habe er gesagt. Langfristig sehe er aber keine Probleme, weil die Autobranche für die Chip-Hersteller ein attraktiver Kunde sei. Bis 2030 wolle der Autohersteller den Absatz von Elektroautos steigern und strebt an, bis 2030 10 Millionen Batteriefahrzeuge zu verkaufen. Das Unternehmen habe zuletzt seine Bestellung von Batteriezellen auf fast 22 Milliarden von zwölf Milliarden erhöht, habe Zipse weiter gesagt.



Die SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460)-Tochter Qualtrics wolle stärker nach Europa expandieren und dafür bis 2024 in Europa, dem Nahen Osten und Afrika 1000 weitere Mitarbeiter einstellen. Das entspreche einer Verdoppelung der Belegschaft, habe Firmenchef Serafin gegenüber Reuters gesagt. Serafin zufolge habe die durch die Corona-Krise beschleunigte Digitalisierung den Bedarf an Datenanalyse-Anwendungen noch einmal erhöht. Im Gesamtjahr wolle Qualtrics erstmals die Umsatzmilliarde knacken.



Der Euro habe sich ohne größere Ausschläge präsentiert und kaum verändert geschlossen.



Die Ölpreise hätten vor dem Hintergrund von Preissenkungen durch Saudi-Arabien nachgegeben. Hinzu seien die Nachwirkungen des US-Arbeitsmarktberichts vom vergangenen Freitag und ein stärkerer USD gekommen.



Der Goldpreis habe die Kursgewinne vom Freitag nicht halten können und leicht unter dem Vortagesniveau geschlossen. (07.09.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag aufgekommene Hoffnung auf eine anhaltend lockere Geldpolitik hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenanfang angetrieben, so die Analysten der Nord LB.Zuvor hätten bereits die asiatischen Märkte von dieser Hoffnung profitiert. Dennoch sei das Geschäft relativ ruhig geblieben, da in den USA feiertagsbedingt nicht gehandelt worden sei. Die ab dem 20.09. neu in den DAX hinzukommenden Werte hätten uneinheitlich tendiertDer DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,96%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,44% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,80% gestiegen.