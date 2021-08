Schwung könnte die Verabschiedung des eine Billion Dollar schweren Infrastrukturgesetzes, über das heute abgestimmt werden könnte, bringen.



Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere nach Feiertag etwas freundlicher bei aktuell 27.870,92 Punkten.



Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (ISIN DE000WACK012/ WKN WACK01) sehe sich nach dem Corona-Jahr 2020 wieder auf Wachstumskurs trotz diverser Belastungen. Im ersten Halbjahr 2021 habe der Konzern bei einem Umsatzplus von 16,5% auf rund 928 Mio. EUR seinen operativen Gewinn auf 100 Mio. EUR fast verdoppeln können. Vorstandschef Tragl habe indes hervorgehoben, die Preise für Rohstoffe und Transporte seien im Aufwind und dieser Trend werde im zweiten Halbjahr die Bilanz belasten. Zudem treffe die starke Nachfrage der Kunden auf "teilweise gerissene Lieferketten."



Der Euro habe sich zunächst am Montag nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Schwache Konjunkturdaten hätten den Euro kaum belastet. Im späteren Tagesverlauf habe die Gemeinschaftswährung allerdings wieder nachgegeben.



Die Ölpreise hätten an ihre Verluste vom Freitag angeknüpft und weiter nachgegeben. Die Notierungen seien erneut durch einen starken USD und besser als von Experten erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA belastet worden.



Seit Tagen zeige sich Gold sehr blass. Daran habe sich auch zum Wochenstart nichts geändert. Anleger würden nach den starken US-Arbeitsmarktdaten eine frühe Zinsanhebung durch die FED befürchten und sich vom sonst glänzenden Edelmetall trennen. (10.08.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startete wenig verändert in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Für eine klare Orientierung hätten offensichtlich kräftige Impulse gefehlt. Lediglich den Tech-Werten sei ein Sprung nach oben gelungen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,10% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,11% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +1,11% gestiegen.Gefragt gewesen seien nach Übernahmefantasien Versorger, wo hingegen Automobilwerte nach einem negativen Analystenkommentar mit spitzen Fingern angefasst worden seien. So habe RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) um 1,54% zugelegt, während Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) 1,91% nachgegeben habe.Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,3% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,2% gesunken. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,2% geklettert,