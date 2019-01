Der Nikkei-225 notiere freundlich mit 20.038,97 Punkten (+2,4%).



Im anstehenden Schadenersatz-Verfahren um Glyphosat in den USA habe Bayer einen Zwischenerfolg erzielt: Ein US-Richter habe dem Antrag nach einer Aufteilung des Verfahrens in zwei Phasen stattgegeben. Dadurch könne der Kläger seine Vorwürfe, die Bayer-Tochter Monsanto habe versucht, Behörden und die öffentliche Meinung zu manipulieren, erst anbringen, wenn in einer ersten Phase des Prozesses geklärt worden sei, dass Glyphosat die Krebserkrankungen des Klägers ausgelöst habe.



Seit Oktober befinde sich der Euro in einer Seitwärtsbewegung. Die Kurse würden zwischen 1,13 USD und 1,15 USD pendeln. Aktuell notiere die Gemeinschaftswährung um 1,14 USD. Ein nachhaltiger Richtungsimpuls stehe noch aus.



Etwas freundlicher hätten sich wieder die Ölpreise gezeigt. Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA würden als ein positives Signal gesehen. Der Goldpreis habe leichter notiert und unterbreche seinen im Dezember gestarteten Aufwärtstrend. (07.01.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit einem satten Plus ging der deutsche Aktienmarkt ( DAX +3,4%, MDAX +3,0%, TecDAX +3,2%) ins Wochenende, so die Analysten der Nord LB.Unterstützung sei von den US-Arbeitsmarktzahlen und der nicht unwahrscheinlichen Entspannung im Handelskonflikt gekommen. Auch an der Wall Street ( Dow Jones +3,3%, S&P-500 +3,4%, Nasdaq +4,3%) hätten Anleger beherzt zugegriffen.