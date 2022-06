LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) gründe mit der Beteiligungsgesellschaft Advent ein Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungskunststoffe. Wie der Spezialchemie-Konzern mitgeteilt habe, hätten beide Unternehmen einen Vertrag zur Übernahme des Engineering-Materials-Geschäfts vom Chemiekonzern DSM unterzeichnet, welches in das neue Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden solle. "Damit wird LANXESS noch einmal deutlich weniger abhängig von Konjunkturschwankungen", so Konzernchef Zachert. Der Kaufpreis belaufe sich auf rund 3,7 Mrd. EUR.



Darüber hinaus bringe LANXESS seinen Geschäftsbereich High Performance Materials in das Gemeinschaftsunternehmen ein, der mit 2,5 Mrd. EUR bewertet werde. Bei Abschluss der Transaktion (vorauss. erste Jahreshälfte 23) erhalte LANXESS eine Zahlung von mind. 1,1 Mrd. EUR und einen Anteil von bis zu 40% am Joint Venture. Den Erlös aus der Transaktion wolle LANXESS zur Entschuldung und für ein Aktienrückkauf-Programm in Höhe von bis zu 300 Mio. EUR einsetzen.



Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (ISIN US37733W1053/ WKN 940610) verstärke sein Biopharmageschäft mit dem Kauf von Affinivax Inc für bis zu 3,3 Mrd. USD. Als Vorauszahlung würden 2,1 Mrd. USD bezahlt, die restlichen bis zu 1,2 Mrd. USD seien dann abhängig von dem Erreichen bestimmter Meilensteine, habe es geheißen. Abgeschlossen werden solle die Transaktion in Q3. Mit dem Deal werde GSK u.a. Zugang zu neuartigen Pneumokokken-Impfstoffkandidaten haben.



Die Aussagen eines hochrangigen FED-Gouverneurs, der sich für weitere größere US-Leitzinsanhebungen ausgesprochen habe, hätten den Euro belastet.



Die Entscheidung eines Teil-Embargos für russisches Öl durch die EU habe den Ölpreisen temporär weiteren Auftrieb verliehen. (01.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach mehreren freundlichen Tagen ging es für die Indices am deutschen Aktienmarkt am Berichtstag abwärts, so die Analysten der Nord LB.Belastungen seien vom hohen Ölpreis und von den Euro-Inflationsdaten gekommen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,29%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,91% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,61% gesunken.Zwischenzeitlich deutlich steigende Ölpreise und die nochmals erhöhte Inflationsrate in Euroland hätten auch die Stimmung der Akteure an der Wall Street negativ beeinflusst. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,67%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,63% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,41% gefallen.