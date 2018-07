Hannover (www.aktiencheck.de) - Kraftlos und ohne Ideen war nicht nur die WM-Vorrunde bei der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch das Abschneiden des deutschen Aktienmarktes in der Berichtswoche, so die Analysten der NORD LB.Die Partystimmung sei nicht nur in den Stätten des "public viewing" ausgeblieben. Auch die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seien bislang ausgefallen. Am 1. Juli feiere der wichtigste deutsche Index Geburtstag. Ob die Woche nach dem Ehrentag für DAX und Co. endlich mal wieder grüne Vorzeichen hervorbringe, bleibe abzuwarten. Rein aus technischer Sicht sehe es nicht danach aus, seien die Kurse doch noch rund 300 Punkte vom nächsten Widerstand bei 12.600 Punkten entfernt. Einen Trost aber gebe es für die Anleger, jedenfalls für diejenigen, die seit dem DAX-Start durchgehend investiert gewesen seien. Sie dürften sich über ein jährliches Plus von rund 9% freuen; wo gebe es das denn sonst noch.Für die kommenden Wochen würden die Analysten der NORD LB auch weiterhin eine gewisse Volatilität im Markt erwarten, insbesondere vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden politischen Unsicherheiten. Dass zunehmend die Bundesländer in die Sommerferien gehen würden, spreche zudem für ein Abflauen der Handelsaktivitäten. (02.07.2018/ac/a/m)