SAP habe seine Jahreszahlen 2020 und den Ausblick für 2021 bestätigt. Demnach sei der Gesamtumsatz währungsbereinigt um 1% auf 27,34 Mrd. EUR geklettert, das bereinigte Betriebsergebnis habe um 4% auf 8,28 Mrd. EUR zugelegt. Nach dem erfolgreichen Börsengang der US-Tochter Qualtrics wolle der Softwarekonzern mit den zufließenden 1,9 Mrd. USD Schulden abbauen und die Aktionäre mit einer höheren Dividende bedienen.



Beim Chip-Zulieferer Siltronic seien die Erlöse im Jahr 2020 wie erwartet auf 1,207 (1,270) Mrd. EUR zurückgegangen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf 204 (298) Mio. EUR eingebrochen. Zwar habe die Nachfrage nach Smartphones und Autos im zweiten Halbjahr "erste Anzeichen einer Erholung" gezeigt und der Preisdruck habe stark nachgelassen. Der schwache Dollar habe aber auf Umsatz und Gewinn gelastet, habe es vom Unternehmen geheißen. Auf 2021 blicke Siltronic mit gebremstem Optimismus.



Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson habe in Q4 u.a. vom Aussperren des chinesischen Konkurrenten Huawei in einigen Ländern profitiert. Gute Verkäufe von 5G-Ausrüstung, vor allem in Nordamerika, Nordostasien und Europa, hätten den Umsatz um 5% auf 69,6 Mrd. SEK nach oben getrieben. Dabei sei das bereinigte operative Ergebnis auf 11 (6,5) Mrd. SEK gesprungen.



Givaudan habe den Umsatz im abgelaufenen Jahr um 1,9% auf 6,3 Mrd. CHF steigern können. Vor allem Kostensenkungen hätten zu einem steigenden Nettogewinn von 743 Mio. CHF (+5,8%) geführt.



Der Euro sei von überraschend positiv ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus mehreren Ländern der Euro-Zone gestützt worden.



Per Saldo weitgehend unverändert hätten die Ölpreise tendiert. Der Goldpreis habe die seit drei Wochen gültige Widerstandsmarke angegriffen, am Ende sei ihm jedoch die Puste ausgegangen. (01.02.2021/ac/a/m)







Erneut zeigte sich der deutsche Aktienmarkt ( DAX -1,71%, MDAX -1,19%, TecDAX -1,02%) volatil, so die Analysten der Nord LB.Nach der Beruhigung am Vortag sei es vor dem Wochenende wieder deutlich gen Süden gegangen. Angesichts des Gerangels zwischen Hedgefonds und Privatanlegern um den US-Wert GameStop seien die Anleger vorsichtiger geworden.Das Geschehen um den Videospielhändler GameStop habe bei Anleger an der Wall Street ( Dow Jones -2,03%, S&P 500 -1,93%, Nasdaq-Comp. -2,00%) die Angst vor zukünftigen Marktkapriolen geschürt. Hinzu sei die Enttäuschung über die nur 66%-ige Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson (-3,56%) gekommen. Nikkei 225 sei stark in die Woche gestartet: 28.091 (+1,55%).