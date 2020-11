Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag insgesamt freundlich, berichten die Analysten der Helaba.



Dennoch sei es zu früh, um die Zwischenkorrektur bereits für beendet zu erklären. Dies gelte insbesondere auch mit Blick auf die zuletzt weiter steigenden Corona-Neuinfektionszahlen, wenngleich anzumerken sei, dass sich die Kurve in den vergangenen Tagen abgeflacht sei. Die US-Wahl habe zuletzt nur noch eine marginale Rolle gespielt. Weiterhin sei aber nicht absehbar, wie lange es sich hinziehen werde, bis die von Donald Trump avisierte, gerichtliche Klärung der erhobenen Wahlmanipulationsvorwürfe vollzogen worden sei. Der Einfluss der Quartalsberichtssaison werde indes allmählich geringer. In dieser Woche stünden nur noch die Zahlen einiger Unternehmen der zweiten und dritten Reihe auf der Agenda. Inwieweit die Risikoneigung der Marktteilnehmer angesichts des näher rückenden Jahresendes bereits abnehme, bleibe abzuwarten.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Freitag lange Zeit um die bei 13.048 Zählern verlaufende Strukturprojektionsmarke gependelt, wodurch deren Wirkung unterstrichen worden sei. Folglich müsse damit gerechnet werden, dass ein deutlicher Rutsch unter diese, weitere Kursverluste nach sich ziehen würde. Erste Kurszielmarken wären dann bei 12.858 und vor allen bei 12.773 und 12.767 Punkten zu finden. Bei Letztgenannten handle es sich um die 100- und 55-Tagelinie. Erwähnenswert sei zudem, dass der 21-Wochendurchschnitt bei 12.701 zu finden sei. Während die überkaufte Konstellation auf Tagesbasis abgebaut worden sei, sei diese in den längeren Zeitfenstern noch vorzufinden. Insofern scheine der Spielraum auf der Oberseite begrenzt. (16.11.2020/ac/a/m)

