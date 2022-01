Bei den Einzeltiteln hätten Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) und Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390) im Fokus gestanden. Netflix sei nach enttäuschenden Zahlen bis zu 24% nach unten gerauscht. Der Ausrüster für die Ölindustrie Schlumberger habe einen Gewinnanstieg von 61% für Q4 gemeldet. Dies sowie der höhere Quartalsumsatz hätten die Schätzungen der Analysten übertroffen. Dennoch sei die Aktie um 1,9% gesunken.



Netflix habe mit seinem düsteren Ausblick auf das Neugeschäft den Markt irritiert. Netflix rechne nur mit 2,5 Mio. Neukunden von Januar bis März, was weniger als die Hälfte dessen sei, was Analysten erwartet hätten. Der Konzern begründe seine trüben Erwartungen mit Verzögerungen bei neuen Serien und Filmen. Zusätzlich belaste eine starke Konkurrenz.



Mitten in der Chipkrise wolle Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) seine Produktionskapazitäten mit dem Bau zweier neuer Fabriken im US-Bundesstaat Ohio erweitern. Es würden mehr als 20 Mrd. USD investiert, habe der größte US-Chipkonzern angekündigt. Intel plane auch in Europa neue Werke, halte sich zu möglichen Standorten aber noch bedeckt.



Der EUR habe am Freitag seine Stabilisierung weiter fortgesetzt. Die Anfang der Woche gerissene 1,14 USD-Marke sei allerdings noch nicht wieder erreicht worden.



Die trübe Börsenstimmung habe auch vor den Ölpreisen nicht haltgemacht. Zusätzlicher Druck sei von den US-Lagerdaten vom Vortag gekommen. Laut dem amerikanischen Energieministerium habe es einen deutlichen Aufbau der landesweiten Ölvorräte gegeben.



Gold sei zwar am Freitag mit spitzen Fingern angefasst worden, dennoch lasse sich die Wochenbilanz sehen. Das glänzende Edelmetall sei von den Investoren als Inflationsschutz wiederentdeckt worden. (24.01.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie gewonnen, so zerronnen: Das war das Motto am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Dort hätten nach einem freundlichen Vortag wieder die vorsichtigen und nervösen Investoren übernommen. Die Notierungen hätten dementsprechend einen kräftigen Rückwärtsgang eingelegt. Marktteilnehmer hätten gar von einer Ausverkaufsstimmung gesprochen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,94%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,03% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -2,41% gesenkt.Besonders heftig habe es Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) mit einem Kursrutsch von -16,6% erwischt. Unter der Last einer erneuten Gewinnwarnung der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) hätten die Anteile erstmals seit Ende 2020 wieder unter 20 EUR notiert.