Mit einem Erlösplus von 25,4% auf 101,0 Mrd. EUR habe die Deutsche Telekom erstmals die 100 Mrd. EUR Marke beim Umsatz geknackt. Vor allem der Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit Sprint habe dabei für Rückenwind gesorgt. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) ohne Leasingaufwendungen sei überproportional um 41,6% auf 35,0 Mrd. EUR gestiegen. Organisch - also ohne den Sprint-Zukauf - habe das Plus beim Betriebsergebnis 7,9% betragen. Der bereinigte Konzernüberschuss sei gegenüber dem Vorjahr um 15,5% auf 5,7 Mrd. EUR gestiegen. 2021 rechne der Konzern mit einem Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen von rund 37 Mrd. EUR.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe 2020 nach eigenen Angaben besser als erwartet abgeschlossen. Bei Erlösen von 222,9 Mrd. EUR (-11,8%) sei der Betriebsgewinn vor Sondereffekten um 45% auf 10,6 Mrd. EUR geschrumpft. Unter dem Strich seien 8,8 (14,0) Mrd. EUR übrig geblieben. Der Automobilhersteller blicke optimistisch auf das laufende Jahr. Die Auslieferungen sollten "deutlich" und der Umsatz "signifikant" über dem Vorjahreswert liegen, habe es geheißen.



Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hätten den Umsatz des Schweizer Zementkonzerns LafargeHolcim im vergangenen Jahr um 13,4% auf 23,142 Mrd. CHF geschmälert. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sei dabei um 24,5% auf 1,697 Mrd. CHF gesunken. Für 2021 gehe der weltgrößte Zementkonzern von einer guten Nachfragedynamik aus.



Der USD habe vom jüngsten Zinsanstieg profitiert, was beim Euro zu einem Kursrückgang geführt habe.



Die schwächeren Aktienmärkte hätten auch die Ölpreise von ihren Höchstständen zurückkommen lassen. Hinzu sei ein an Stärke gewinnender USD gekommen. Gold habe u.a. durch die starke US-Währung gelitten und sei deutlich eingebrochen. (01.03.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben zum Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,67%, MDAX -1,17%, TecDAX -0,65%) zu weiteren Kursverlusten geführt, so die Analysten der Nord LB.Inflationsängste hätten den Anlegern an der Wall Street ( Dow Jones -1,50%, S&P 500 -0,48%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,56%) auch vor dem Wochenende die Stimmung vermiest. Lediglich bei den Tech-Werten habe es eine kleine Gegenbewegung gegeben.Der Nikkei 225 sei sehr stark in die neue Woche gestartet und habe um 2,41% auf 29.663,50 Zähler zugelegt. Damit habe er den Einbruch vom vorangegangenen Tag fast komplett aufgeholt. BASF habe den Umsatz im vergangenen Jahr mit 59,1 Mrd. EUR nahezu stabil halten können. Dabei seien negative Währungs- und Mengeneffekte durch höhere Preise und positive Portfolioeffekte nahezu kompensiert worden, habe der Konzern mitgeteilt. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 23% auf 3,6 Mrd. EUR gesunken. Für das Jahr 2021 erwarte BASF, dass sich die Weltwirtschaft von dem starken Einbruch infolge der Corona-Pandemie erholen werde. Allerdings würden die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung außergewöhnlich hoch bleiben, habe es geheißen. Dennoch solle der Umsatz auf 61 bis 64 Mrd. EUR steigen, der bereinigte operative Gewinn (EBIT) werde zwischen 4,1 bis 5,0 Mrd. EUR erwartet.