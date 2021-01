Der französisch-italienische Chiphersteller STMicroelectronics habe in Q4 einen Nettoumsatz von 3,24 Mrd. USD erzielt und damit die ursprüngliche Prognose von knapp 3 Mrd. USD deutlich übertroffen. Der Nettogewinn habe bei 582 Mio. USD gelegen. In Q1 wolle das Unternehmen den Umsatz deutlich gegenüber dem Vorjahreszeit-raum steigern.



Daimler habe mit einem unerwarteten Endspurt die eigenen Gewinnerwartungen und die Prognosen der Analysten übertroffen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen habe im vergangenen Jahr bei 6,6 Mrd. EUR gelegen, habe Daimler mitgeteilt. Experten hätten im Schnitt nur gut 5,2 Mrd. EUR erwartet. Für Q1 2021 gebe sich Daimler jedoch zurückhaltend. Die Engpässe in der Versorgung mit Chips und die Folgen der andauernden Corona-Pandemie würden das erste Quartal beeinflussen, habe es geheißen.



McDonald´s (ISIN US5801351017 / WKN 856958) habe durch die Lockdown-Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie im abgelaufenen Quartal Einbußen hinnehmen müssen. Weltweit seien die Erlöse um 2,1% auf 5,31 Mrd. USD gefallen, der Nettogewinn sei um 12,4% auf 1,38 Mrd. USD gesunken.



Der Euro habe sich trotz erneuter Aussagen eines hochrangigen EZB-Mitglieds, dass man eine Aufwertung begrenzen werde, stabil halten und im späteren Handel sogar noch zulegen können.



Die Ölpreise hätten im Einklang mit einer im Verlauf eintretenden Verlustbegrenzung an den Aktienmärkten ihre Abschläge eingrenzen können. Der Goldpreis bleibe weiter in seiner engen Spanne zwischen 1.825 und 1.870 USD gefangen. (29.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,33%, MDAX +0,38%, TecDAX +0,30%) machte im späten Handel dank der positiven Vorgaben der Wall Street seine morgendlichen Verluste wett und schloss mit einem leichten Plus, so die Analysten der Nord LB.An der Wall Street ( Dow Jones +0,99%, S&P 500 +0,98%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,50%) hätten Anleger beflügelt von der Bilanzsaison wieder zugegriffen. Gefragt gewesen seien Indexschwergewichte wie Microsoft Netflix und Alphabet , die am Tag zuvor teilweise die größten Verluste seit drei Monaten verbucht hätten.Der Nikkei 225 notiere nach Gewinnmitnahmen schwach bei 27.663,39 Punkten. BMW 2020 zu deutlich höheren Einnahmen im Kerngeschäft geführt. Der operative Mittelzufluss sei auf 3,4 (2019: 2,6) Mrd. EUR gestiegen, habe BMW mitgeteilt. Die Eigenkapitalrendite habe 2020 trotz der Corona-Krise nur leicht unter dem Vorjahresniveau gelegen, weil der verstärkte Absatz von Gebrauchtwagen das lukrative Geschäft mit Finanzdienstleistungen beflügelt habe.