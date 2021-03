Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) habe 2020 unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Das operative Ergebnis (FFO I) sei, vor allem wegen eines a.o. Aufwands (nicht eingezogene Mieten bei Hotelimmobilien), auf 358 (446) Mio. EUR gefallen. Begünstigt durch die Fusion mit TLG Immobilien sei der Nettomietertrag um 31% auf 1,003 Mrd. EUR geklettert. Im laufenden Jahr erwarte Aroundtown einen FFO I zwischen 340 und 370 Mio. EUR.



Beim Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) sei das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) 2020 nur leicht auf 544,1 (Vor-jahr: 553,1) Mio. EUR zurückgegangen. Das Immobilienportfolio habe eine Wertsteigerung von rund 1,9 Mrd. EUR verzeichnet. Der Berliner Mietendeckel habe zu einem Rückgang der Bestandsmiete im Gesamtportfolio um 4,1% auf durchschnittlich 6,70 EUR pro Quadratmeter geführt. Für 2021 rechne das Management mit einem stabilen FFO I.



Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500) habe die Vorab-Zahlen bestätigt. Demnach habe sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16,1% auf 3,32 Mrd. EUR verringert. Nach einem Plus von 9,2 Mio. EUR im Vorjahr habe es 2020 einen Nettoverlust von 79,7 Mio. EUR gegeben. Im laufenden Jahr erwarte Krones ein Umsatzwachstum von 2,5 bis 3,5% und eine verbesserte Ertragskraft.



zooplus (ISIN DE0005111702/ WKN 511170) habe 2020 den Umsatz um 18% auf 1,80 Mrd. EUR steigern können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei dabei auf 63,3 (11,8) Mio. EUR gesprungen. Netto seien 18,7 Mio. EUR übrig geblieben, nach einem Verlust von 12,1 Mio. EUR im vorangegangenen Jahr. zooplus habe die Ziele für 2021 bekräftigt und rechne mit einem Umsatz von 2,04 bis 2,14 Mrd. EUR.



Die nur langsamen Impffortschritte in Europa und die nicht enden wollenden Lockdowns hätten den EUR belastet. Zusätzlich halte die USD-Stärke den EUR unter Druck. Die Gemeinschaftswährung sei erstmals seit November unter 1,18 EUR gerutscht.



Trotz der anhaltenden Blockade des Suezkanals durch einen Frachter seien die Ölpreise wieder zurückgekommen. Die anhaltende Stärke des USD habe Gold weiter belastet. (26.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die frustrierende Corona-Realität drückt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Dennoch habe es der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) geschafft, nach einem nervösen Handelsverlauf zwischenzeitliche Verluste von fast 1,3% auszubügeln. Letztlich sei die Unterstützung vom amerikanischen Aktienmarkt gekommen.Auch an der Wall Street sei es gestern bewegt zugegangen. Je nachdem ob Konjunkturhilfen, Corona-Massenimpfungen und die Normalisierung der Wirtschaft oder eine schärfere Regulierung in bestimmten Branchen, mögliche Steuererhöhungen, eine hohe Staatsverschuldung und Inflation von den Investoren höher gewichtet worden seien, hätten sich die Vorzeichen geändert. Letztlich habe ein Plus auf der Tafel gestanden.