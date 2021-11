Bayer habe Umsatz und Ergebnis in Q3 deutlich gesteigert. Bei währungs- und portfoliobereinigten Erlösen von 9,781 Mrd. EUR (+14,3%) sei der Betriebsgewinn (EBITDA) vor Sondereinflüssen um 16,4% auf 2,089 Mrd. EUR gestiegen. Das EBIT habe 530 Mio. EUR (Vorjahr: -9,399 Mrd. EUR) betragen. Darin enthalten gewesen seien per Saldo Sonderaufwendungen von 694 Mio. EUR, vor allem für Restrukturierungsmaßnahmen in allen drei Divisionen. Für 2021 erwarte Bayer unverändert einen Umsatz von ca. 44 Mrd. EUR, was währungsbereinigt nun aber einem Zuwachs von etwa 7% statt 6% entspreche.



Auch die milliardenschweren Hurrikan- und Flutschäden hätten die Münchener Rück nicht aus der Bahn werfen können. Der weltgrößte Rückversicherer erwarte, wie bisher prognostiziert, einen Gewinn im Gesamtjahr von 2,8 (2020: 1,2) Mrd. EUR. Nach drei Quartalen habe der Wert bereits bei 2,06 (1,00) Mrd. EUR gelegen. Allein der Hurrikan "Ida" in den USA habe der Munich Re rund 1,2 Mrd. EUR gekostet; hinzu seien durch die Flutkatastrophe in Deutschland noch einmal 600 Mio. EUR gekommen, sodass der Gewinn in Q3 nur 366 Mio. EUR erreicht habe. Dass das Jahresziel dennoch weiter Bestand habe, verdanke der Konzern einer "erfreulichen operativen Performance und hohen Ergebnissen aus Kapitalanlagen", so CFO Jurecka. Die gebuchten Bruttobeiträge seien im Neun-Monatszeitraum um 8,3% auf 44.673 Mio. EUR gestiegen.



Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) habe in Q3 von der wiedererwachten Reiselust profitiert. Der Umsatz habe sich um 79,5% auf 633,8 Mio. EUR verbessert. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe 288,6 (-250,3) Mio. EUR erreicht. Das ber. Konzernergebnis habe bei 102,6 (-305,8) Mio. EUR gelegen. Der Verlauf von Q3 und der Blick auf die Wintersaison würden den Vorstand optimistischer auf das Gesamtjahr blicken lassen.



Der Euro habe sich per Saldo auf Vortagesniveau gehalten.



Der Ölmarkt habe sich freundlich präsentiert. Auch Spekulationen über eine Teilfreigabe der strategischen Reserven der USA hätten die positive Tendenz nicht stoppen können. Der Goldpreis habe sich auf dem erhöhten Niveau stabil gehalten. (10.11.2021/ac/a/m)

