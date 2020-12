Die Zurich Insurance Group baue ihr Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft in den USA mit einem Zukauf aus. Zurich übernehme zusammen mit Farmers Exchanges für 3,94 Mrd. USD das amerikanische Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft von MetLife. Zurich steuere 2,43 Mrd. USD und die Farmers Exchanges 1,51 Mrd. USD bei. Der Abschluss der Transaktion unterliege der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.



Lufthansa sehe dank der bevorstehenden Zulassungen von Corona-Schutzimpfungen eine Belebung ihres Geschäfts. "Seit eine konkrete Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff besteht, haben sich unsere Buchungen für den nächsten Sommer verdreifacht", so Konzernchef Spohr. Nach dem Krisenjahr 2020 gebe sich Spohr daher für 2021 optimistischer und gehe davon aus, dass im kommenden Jahr durchschnittlich wieder die Hälfte des Niveaus von 2019 erreicht werden könne.



Fraport: Im November habe der Flughafen Frankfurt 656.420 Passagiere gezählt, ein Rückgang um 87% ggü. dem Vorjahresmonat. Kumuliert über die ersten elf Monate des Jahres sei das Fluggastaufkommen um 72,8% gesunken. Das Cargo-Aufkommen habe hingegen bereits den zweiten Monat in Folge auf 194.619 Tonnen zugelegt. Dies entspreche einem Plus von 4,3% ggü. dem Vorjahresmonat.



Carl Zeiss Meditec halte an seinen Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest. Das Unternehmen gehe für das Geschäftsjahr 2020/21 nach wie vor von einer Erholung der Märkte und einem Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis aus. Corona-bedingt dürften jedoch die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres schwächer ausfallen.



Der Euro habe nach der Äußerung der EZB, sie sei mit Blick auf den Eurokurs "sehr wachsam", einen Rückwärtsgang eingelegt.



Die nach wie vor ausstehende politische Einigung in den USA auf ein weiteres Corona-Hilfspaket habe die Ölpreise belastet. Gold habe sich zum Wochenschluss fester präsentiert. (14.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -1,36%, MDAX -0,27%, TecDAX -0,41%) ging schwächer aus der Woche, so die Analysten der Nord LB.Die Faktoren, die bei den deutschen Staatsanleihen für Aufwind gesorgt hätten, hätten die Aktienkurse in das negative Terrain gedrückt.Zweifel an dem baldigen Zustandekommen eines neuen Hilfspakets für die unter der Corona-Pandemie leidende US-Wirtschaft hätten die Wall Street ( Dow Jones +0,55%, S&P-500 -0,13%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,235%) überwiegend belastet. Nikkei-225 notiere fester bei 26.732,42 Punkten.