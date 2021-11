Anhaltende Belastungen durch die Corona-Pandemie hätten bei der Fresenius-Dialysetochter FMC (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) das Konzernergebnis in Q3 um 21% auf 277 Mio. EUR sinken lassen. Die Erlöse seien mit 4,441 (4,414) Mrd. EUR nahezu unverändert geblieben. Für das Gesamtjahr erwarte FMC Umsatz und Konzernergebnis nun nur noch am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne.



Der Kochbox-Versender HelloFresh habe in Q3 den währungsbereinigten Umsatz um 44,9% auf 1,41 Mrd. EUR gesteigert. Das bereinigte EBITDA habe dabei um 30,4% auf 79,8 Mio. EUR nachgegeben, was mit erhöhten Investitionen für weitere Expansion begründet worden sei. Für das Gesamtjahr traue sich der Konzern erneut mehr zu und hebe die währungsbereinigte Umsatzprognose an. Es werde jetzt mit einem Erlösplus zwischen 57 und 62% (bisher 45 bis 55%) gerechnet, habe es geheißen. Die bereinigte EBITDA-Marge solle weiterhin zwischen 8,25 und 10,25% liegen.



Der Sensorspezialist AMS Osram (ISIN AT0000A18XM4/ WKN A118Z8) habe in Q3 trotz Schwierigkeiten bei den Lieferketten den operativen Gewinn (EBIT) auf 157 (63) Mio. USD steigern können. Die Umsätze hätten mit 1,521 Mrd. USD um 6% über dem Vorjahresniveau gelegen. Für Q4 erwarte das Unternehmen Erlöse zwischen 1,36 und 1,46 Mrd. USD.



Steigende Öl- und Gaspreise hätten BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) im abgelaufenen Quartal mehr verdienen lassen als erwartet. Der Nettogewinn habe 3,32 (Q2: 2,798) Mrd. USD erreicht.



Der Euro habe unter den schwächer ausgefallenen konjunkturellen Daten leicht nachgegeben.



Nach einem freundlichen Start seien die Ölpreise am Dienstag etwas in die Verlustzone geraten. Am Goldmarkt sei es am Berichtstag ruhig geblieben. (03.11.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt nahm nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen und der Kursrakete HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) neue Rekordstände ins Visier, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,94%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,13% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,53% gestiegen.Starke Firmenbilanzen hätten auch der Wall Street erneut Rückenwind gegeben. Die heutige Sitzung der US-Notenbank FED habe Anleger dennoch vorsichtig agieren lassen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,39%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,37% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,34% geklettert.Nach einem vielversprechenden dritten Quartal habe Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) sich erneut höhere Jahresziele gesetzt. Für 2021 rechne der Gesundheitskonzern nun mit einem währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich (bisher: niedriger bis mittlerer einstelligen Prozentbereich). Beim währungsbereinigten Konzernergebnis werde nun ein Zuwachs am oberen Ende der Prognosespanne erwartet, die ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich vorsehe. In Q3 sei der Umsatz um 5% auf 9,324 Mrd. EUR geklettert. Der Konzerngewinn habe um 2% auf 435 Mio. EUR zugelegt.