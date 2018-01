Nach der Rekordjagd der vergangenen Woche habe sich die Wall Street eine Verschnaufpause gegönnt. Zudem würden die Anleger auf die Veröffentlichung weiterer Quartalszahlen warten.



Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -0,67%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -0,67%, NASDAQ (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) -0,52%



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) seien mit minus 2,07% zweitschwächster Dow-Wert gewesen. Am Markt würden Gerüchte über eine schwache Nachfrage nach dem iPhone X kursieren. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) mit +1,62% an der Dow-Spitze.



Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe deutlich um 1,43% auf 23.291,97 Zähler verloren.



Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) werde seine Anteile an der gemeinsam mit BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) betriebenen Carsharing-Firma Drive Now für 209 Mio. EUR an den Autobauer verkaufen. Die Kartellbehörden müssten dem Deal noch zustimmen, habe Sixt mitgeteilt.



Der Zahlungsverkehrs-Dienstleister Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) sei im Geschäftsjahr 2017 dank des Booms beim Internet-Handel weiter gewachsen. Die Erlöse hätten sich um rund 45% auf 1,489 Mrd. EUR verbessert. Das EBITDA sei auf vorläufiger Basis um ca. 34% auf 412,2 Mio. EUR gestiegen. Für das laufende Jahr habe der Vorstand seine Aussage bestätigt, ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen 510 und 535 Mio. EUR zu erzielen.



Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) habe den Kampf um das belgische Biotechnologie-

Unternehmen Ablynx (ISIN: BE0003877942, WKN: A0M7H2, Ticker-Symbol: 4AY) gegen Novo Nordisk gewonnen. Die Franzosen hätten Ablynx für 3,9 Mrd. EUR übernommen. Sanofi zahle 45 EUR pro Aktie, ein Aufschlag von 21,2%zum Schlusskurs vom Freitag. Erst vergangene Woche habe Sanofi erklärt, für 11,6 Mrd. USD die US-Biotechfirma Bioverativ zu übernehmen. (30.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein deutliches Anziehen der Renditen am Rentenmarkt und eine leichter eröffnende Wall Street haben am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart für leicht nachgebende Notierungen gesorgt, so die Analysten der NORD LB.Lediglich Tech-Titel hätten sich dem Trend entziehen können.DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -0,12%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) -0,23%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) +0,29%Commerzbank-Aktien (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) seien nach einer Verkaufsempfehlung mit einem Abschlag von 2,06% Schlusslicht im Leitindex gewesen.