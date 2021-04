Charttechnisch betrachtet, befinde sich der EURO STOXX 50 in einem perfekten Aufwärtstrend, der ihn über eine historische Widerstandsmarke bei ca. 3.850 Punkten gehoben habe. Das letzte Mal habe der EURO STOXX 50 im Januar 2008 über 3.900 Punkten gelegen. Mit einem RSI von 74 befinde sich die Marktlage im überkauften Territorium und die 4.000er Marke korrespondiere mit dem oberen Bollinger-Band, sodass Korrekturen unter die 3.900 Punktemarke wahrscheinlich seien und zu einem Abbau der überkauften Marktlage beitragen würden. Der Aufwärtstrend zeige jedoch, beflügelt durch den Durchbruch einer historischen Widerstandsmarke, nachhaltig technische Stärke und werde zudem von einer freundlichen Saisonalität unterstützt. Im vorbörslichen Futures-Handel an den europäischen Börsen deute sich zunächst ein Wochenstart mit leichten Abschlägen an.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 2% zugelegt. Er habe bei 33.801 Punkten auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Auf Sektorenebene habe sich Technologie und zyklischer Konsum am besten entwickelt, während Energie konsolidiert habe. Der Dow Jones befinde sich nach wie vor stabil in seinem Aufwärtstrend, der sich seit den März-Tiefs des letzten Jahres herleiten lasse. Die untere Begrenzung liege nur wenig unter der 50-Tage-Linie (aktuell bei 32.186 Punkten), die die nächste Unterstützung darstelle.



Die Analysten würden aktuell nur wenig Platz nach oben an den US-Aktienmärkten sehen. Das Erreichen des 34.000-er Levels in dieser Woche erscheine zwar realistisch, die anstehende Berichtssaison könnte den entscheidenden Schwung verleihen, es würden sich jedoch Ermüdungserscheinungen an den US-Märkten zeigen, die eine Konsolidierung wahrscheinlich mache. Insofern würden die Analysten im April noch mit einem Test der 50-Tage-Linie (aktuell bei 32.186 Punkten) und im Anschluss daran auch des oben erwähnten Aufwärtstrends rechnen, der sich seit den März-Tiefs 2020 etabliert habe.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) notiere aktuell bei 171,77%-Punkten, sodass sein Vorwochen-Niveau trotz einer volatilen Woche habe gehalten werden können. Eine Bodenbildung bei ca. 171,5%-Punkten deute sich nach den rapiden Kursrückgängen seit Anfang Februar an. Nach dem Verkaufsdruck zum Wochenschluss am vergangenen Freitag hätten sich die europäischen Rentenmärkte heute Morgen leicht erholen und in der Folge stärker zulegen können. Als positiv würden die Analysten werten, dass es heute gelungen sei, den bei 171,33%-Punkten verlaufenden Abwärtstrend nach oben zu verlassen. Dennoch würden die Analysten kurzfristig höchstens Raum bis 171,98/172,12%-Punkten sehen. Auf der Unterseite sollte ein Rückfall in den Abwärtstrend vermieden werden.



Für den deutschen Aktienmarkt werde mit Spannung die Kür des Kandidaten der CDU/CSU für die kommende Bundestagswahl erwartet. Daneben spiele die begonnene Berichtssaison eine wichtige Rolle. Nach einer möglichen Konsolidierung würden die Analysten kurzfristig mit weiteren Kursgewinnen rechnen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der Vorwoche konnte der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) (DAX) einen Wochengewinn in Höhe von 0,84% verbuchen, so Christian Barth von der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Mit 15,234 Punkten sei es zudem gelungen, ein neues Allzeithoch (auf Schlusskursbasis) zu bilden. Trotz aller Unwägbarkeiten und Bedenken hinsichtlich der Pandemie würden die Kurse am deutschen Aktienmarkt immer weiter steigen. Und ein Blick auf die Saisonalität lasse vermuten, dass sich dieser Trend bis in den Frühsommer fortsetzen könnte.Von der technischen Seite seien die Oszillatoren weiter positiv. Vor wenigen Wochen habe der MACD ein Kaufsignal generiert, welches ausgereicht habe, den DAX über die Marke von 15.000 Punkten zu hieven. Allerdings sollte bedacht werden, dass die Berichtssaison starte und von dieser Seite kaum Überraschungen zu erwarten sein dürften. Selbst eine mögliche technische Konsolidierung dürfte den aktuell vorhandenen Aufwärtstrend nicht unterbrechen, dennoch sollten die Unterstützungen bei 15.114, 15.028, 14.971 und 14.902 Zählern im Auge behalten werden. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.978 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 0,83% zugelegt. Die Aktienmärkte hätten die vergangene Woche positiv beendet. Insbesondere in den USA hätten der Dow Jones und der S&P 500 neue Rekordstände zum Wochenausklang erreicht, die unterstützende Signale nach Europa senden könnten. Eine ereignisreiche Woche an den Aktienmärkten stehe bevor, denn die Gewinnsaison für das erste Quartal stehe vor der Tür. Der Energie- und Bankensektor habe die Woche am schwächsten abgeschlossen und der Basiskonsumgütersektor am besten.