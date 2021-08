Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) gehe auf Erholungskurs und hebe nach deutlichen Zuwächsen in Q2 seine Jahresziele an. 2021 rechne Fresenius nun mit einem Anstieg des währungsbereinigten Konzerngewinns im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bislang habe der Konzern mit einem Gewinn mindestens auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet. In Q2 sei der Umsatz um 4% auf 9,25 Mrd. EUR gestiegen, währungsbereinigt habe ein Plus von 8% zu Buche gestanden. Der Konzerngewinn sei um 16% auf 474 Mio. EUR geklettert. Im operativen Geschäft hätten aber die Beeinträchtigungen bei FMC ihre Spuren hinterlassen. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 8% auf 1,03 Mrd. EUR gefallen.



RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) habe nach einem starken ersten Halbjahr im Bereich Energiehandel sein Gewinnziel für 2021 angehoben. Der Vorstand erwarte nun im Konzern ein bereinigtes operatives Ergebnis von 3,0 bis 3,4 Mrd. EUR statt 2,65 bis 3,05 Mrd. Für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe der Konzern 1,5 bis 1,9 (zuvor: 1,15 bis 1,55) Mrd. EUR in Aussicht gestellt. Treiber im ersten Halbjahr sei den Angaben zufolge der Energiehandel gewesen.



Rasante Zuwächse in Q2 würden dem weltgrößten Industriegase-Hersteller Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC) noch mehr Zuversicht für das laufende Jahr geben. Linde habe von der deutlichen Konjunkturerholung in vielen Teilen der Welt profitiert. Der Umsatz sei um 19% auf 7,6 Mrd. USD nach oben geschnellt. Die Preise hätten um 4% angezogen, das Absatzvolumen habe um 15% zugelegt. Am stärksten sei der Umsatzzuwachs in Europa, dem Nahen Osten und Afrika mit 25% gewesen, wegen des stärkeren Euro sei davon in Dollar aber nur ein Plus von 16% übrig geblieben.



Der Euro habe unter einem stärkeren USD gelitten, der wiederum von robusten Konjunkturdaten aus den USA profitiert habe.



Die Ölpreise hätten erneut weiter angezogen. Die Konsum- und Einkommensentwicklung in den USA hätten im Juni positiv überrascht, wie auch das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen sowie das Geschäftsklima in der Region Chicago. Gold habe etwas leichter notiert, aber weiter über 1.800 USD. (02.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gute Quartalszahlen von Unternehmen reichten am deutschen Aktienmarkt nicht aus, um Anleger zurück auf das Parkett zu holen, so die Analysten der Nord LB.Die schwächeren Wachstumssignale des Online-Riesen Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Kursverluste in Asien und steigende Corona-Zahlen hätten auf die Stimmung gedrückt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,61% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,36% gefallen.An der Wall Street hätten Gewinnmitnahmen das Geschehen bestimmt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,41% geklettert, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,71% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,54% gesunken.