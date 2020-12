Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch vor Weihnachten die Kurserholung des Vortags fort, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Der DAX pendle am Vormittag um die Marke von 13.500 und damit wieder oberhalb der alten Ausbruchniveaus. Auf Sicht der nächsten Handelstage könnte die am Montag aufgerissene Kurslücke geschlossen werden, was wiederum für eine Fortsetzung des seit Anfang November gültigen Aufwärtstrends sprechen würde.Die Anleger hätten die schlechten Nachrichten vom Wochenende (neue Coronavirus-Mutation) offenbar gut verdaut. Dem Absturz um 700 Zähler sei ein Anstieg um knapp 500 gefolgt. Wichtig sei jetzt, dass sich der DAX oberhalb von 13.460 (Septemberhoch) halten könne. Dann dürfte er vielleicht noch in diesem Jahr das Gap bei etwa 13.620 schließen. (23.12.2020/ac/a/m)