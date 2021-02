Die Erlöse von Bayer seien im vergangenen Jahr auf 41,40 (43,545) Mrd. EUR zurückgegangen. Darin enthalten seien negative Währungseffekte von 1,941 Mrd. EUR. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) habe 2020 nahezu bei 11,461 Mrd. EUR stagniert. Abschreibungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten hätten zu einem Konzernverlust von 10,495 (Vorjahr: plus 4,091) Mrd. EUR geführt. Für 2021 rechne Bayer bereinigt um Währungseffekte mit einem Umsatz von etwa 42 bis 43 Mrd. EUR und einem ber. Betriebsgewinn von 11,2 bis 11,5 Mrd. EUR.



Die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) habe trotz hoher Schäden infolge der Pandemie (3,4 Mrd. EUR) 2020 einen Gewinn erzielt. Das Nettoergebnis habe bei 1,211 (Vj.:2,707) Mrd. EUR gelegen. Insgesamt hätten sich die Großschäden auf 4,7 (3,1) Mrd. EUR summiert. "In diesem Jahr werden wir wieder an die vor der Pandemie anvisierte Gewinnhöhe (2,8 Mrd. EUR) anknüpfen", habe CEO Wenning versprochen. "Die Voraussetzungen stimmen." Bei der Vertragserneuerung zum Jahreswechsel sei 10,9% mehr Geschäft gezeichnet worden, gleichzeitig hätten die Preise um 2,4% erhöht werden können.



Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten auch vor dem Getränke-Abfüllanlagenbauer Krones im vergangenen Jahr nicht Halt gemacht. Bei einem nach vorläufigen Zahlen um 16,1% reduzierten Umsatz von 3,32 Mrd. EUR sei das EBITDA auf 133,2 (227,3) Mio. EUR gesunken. Unter dem Strich habe ein Minus von 79,7 (+9,2) Mio. EUR gestanden. Im laufenden Jahr erwarte der Vorstand ein Umsatzplus von 2,5 bis 3,5% und eine EBITDA-Marge von 6,5 bis 7,5% (4,0%).



Anheuser Busch (ISIN BE0974293251 / WKN A2ASUV) habe in Q4 ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 5,066 Mrd. USD (-2,4%) erzielt und damit die Erwartungen übertroffen. Für das Gesamtjahr ergebe sich ein EBITDA von 17,321 Mrd. USD (-12,9%). Für 2021 rechne der Vorstand mit einem "bedeutend" besseren Ergebnis.



Positive Konjunkturdaten aus dem Gemeinschaftsraum hätten beim Euro für anziehende Notierungen gesorgt.



Die Ölpreise hätten sich zunächst weiter verbessern können, hätten dann aber einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Der Abwärtstrend beim Goldpreis habe auch am Berichtstag angehalten. (26.02.2021/ac/a/m)







Erneut gab es keine klare Tendenz am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,69%, MDAX -0,37%, TecDAX +0,03%). So habe z.B. der DAX wieder mit der 14.000 Punkte-Marke gekämpft, habe diese im Verlauf aber nicht halten können. Die weiter steigenden Renditen am Rentenmarkt hätten die US-Aktienbörsen ( Dow Jones -1,75%, S&P 500 -2,45%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -3,52%) belastet. Vor allem die in den letzten Monaten sehr gut gelaufenen Tech-Titel würden zunehmend unter Druck geraten. NVIDIA seien um 8,22% eingebrochen, Intel hätten 4,42% nachgegeben und auch für Apple sei es um 3,48% nach unten gegangen. Nikkei 225 : -3,99% auf 28.966 Zähler.