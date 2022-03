Der Krieg in der Ukraine und ein starker US-Arbeitsmarktbericht, der den geplanten Zinserhöhungskurs stützen sollte, hätten die Investoren an der Wall Street weiter verunsichert. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,53%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,79% und der NASDAQ-Composite . (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,66% gefallen.



Broadcom (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) habe in Q1 des aktuellen Geschäftsjahres die Markterwartungen dank einer starken Nachfrage übertroffen. Der US-Chiphersteller habe den Nettogewinn auf 2,47 (Vorjahr: 1,38) Mrd. USD gesteigert. Bei den Erlösen habe Broadcom einen Rekordwert von 7,71 (6,66) Mrd. USD erreicht. "Die Rekordergebnisse wurden durch die starke Nachfrage von Unternehmen und fortgesetzte Investitionen in Technologien der nächsten Generation (...) angetrieben", so CEO Tan.



In der aktuellen Situation seien Krisenwährungen gefragt und da gehöre der Euro nicht dazu, sodass es hier einen weiteren Rückgang gegenüber dem USD gegeben habe.



Nach der Abschwächung des Vortages hätten sich die Ölpreise vor dem Wochenende wieder nach oben orientiert. Der Krieg in der Ukraine halte die Preise hoch. Etwas Hoffnung könnten die Verbraucher im Hinblick auf die Atomverhandlungen schöpfen. Aktuell: Brent-Öl sei auf rund 130 USD, WTI-Öl auf rund 126 USD je Barrel gestiegen. Offenbar gebe es in den USA und der EU die Diskussion, Ölimporte aus Russland zu verbieten, um den Druck auf Putin nochmals zu erhöhen. (07.03.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Indices weiter deutlich eingeknickt, so die Analysten der Nord LB.Anleger seien stark beunruhigt über den weiteren Fortgang des Krieges in der Ukraine. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -4,41%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -4,86% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -3,48% gesunken.