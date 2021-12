Nach den zum Teil deutlichen Kursausschlägen der Vortage sei es beim Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) heute ruhig zugegangen: 28.562 Pkt. (+0,16%).



Vor allem ein florierendes Nordamerika-Geschäft habe bei Nike in Q2 für unerwartet gute Geschäftszahlen gesorgt. Bei Erlösen von 11,36 Mrd. USD (+1%) sei der Nettogewinn um 7% auf 1,34 Mrd. USD gestiegen. Nike habe im September wegen der wochenlangen Schließung seiner Fabriken in Vietnam vor einem mauen Verlauf in Q2 gewarnt. Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 (31.05.) gehe der Sportartikelhersteller nach früheren Angaben von einem mittleren einstelligen Umsatzzuwachs aus.



Micron Technology habe auch in Q2 des lfd. Geschäftsjahres weiter vom Trend zum Homeoffice profitiert. Neben einer verstärkten Nachfrage habe der Chip-Hersteller dabei auch die Preise erhöhen können. Für Q2 erwarte der US-Konzern daher Erlöse in Höhe von 7,5 (bisherige Schätzung: 7,3) Mrd. USD.



Der Euro habe bei ruhigem Handelsverlauf leichter geschlossen.



Vor allem die verbesserte Stimmung an den Finanzmärkten habe bei den Ölnotierungen für eine freundliche Stimmung gesorgt. Gold habe den Handel etwas leichter und damit unter der Marke von 1.800 USD beendet. (22.12.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwächeren Wochenauftakt haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zugelegt, so die Analysten der Nord LB.Ein positiver Bericht des US-Chipherstellers Micron Technology (ISIN US5951121038/ WKN 869020) habe auch bei deutschen Halbleiterwerten für Aufwind gesorgt: Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) seien um 1,65% gestiegen, für AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6/ WKN A0WMPJ) sei es um 2,53% nach oben gegangen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,36%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,98% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,09% gestiegen.Stärker als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen von Micron Technology (+10,54%) und Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) (+6,15%) hätten den Anlegern an der Wall Street neue Zuversicht gegeben. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,60%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,78% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,40% geklettert.