Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) starte etwas freundlicher in die Woche: 29.767.



Dank eines kräftigen Auslieferungsplus in China habe VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) im Februar im Vergleich zum Vorjahr 19,3% mehr Automobile ausgeliefert. Insgesamt hätten 651.600 Fahrzeuge den Weg zum Kunden gefunden, davon allein 226.500 im Reich der Mitte. Dagegen sei der Absatz in Westeuropa um rund 20% eingebrochen, was v.a. an den aktuellen Corona-Einschränkungen gelegen habe.



Die Corona-Krise habe auch bei RTL (ISIN LU0061462528/ WKN 861149) Spuren hinterlassen. Die Erlöse seien 2020 um 9,5% auf 6,017 Mrd. EUR gesunken, das operative Ergebnis (bereinigtes EBITA) sei auf 853 (1.156) Mio. EUR eingebrochen. Der Nettogewinn habe bei 625 (864) Mio. EUR gelegen. Nachdem Einbruch zu Beginn des Jahres habe die Sendergruppe im zweiten Halbjahr von einem wieder besseren TV-Werbemarkt profitiert, habe der Konzern mitgeteilt. Vorstandschef Rabe habe sich auch zu Plänen für die Beteiligung an der franz. Groupe M6 geäußert. Er habe betont, dass es "gute Gründe für eine Konsolidierung im europäischen TV-Geschäft" gebe. "Derzeit könne es aber keine Gewissheit geben, ob es zu einem Deal kommen werde", so Rabe weiter. Für das laufende Jahr erwarte der Vorstand bei einem Umsatz von 6,2 Mrd. EUR einen operativen Gewinn von rund 975 Mio. EUR.



Der finnische Energiekonzern Fortum (ISIN FI0009007132/ WKN 916660) habe in Q4/2020 seinen Gewinn gesteigert und dabei von der Übernahme von Uniper profitiert. Der operative Gewinn sei auf 928 (398) Mio. EUR geklettert. Im Gesamtjahr habe die Kennzahl bei 1,344 (1,191) Mrd. EUR gelegen.



T-Mobile US (ISIN US8725901040/ WKN A1T7LU) erwarte deutlich mehr Synergien aus dem Zusammenschluss mit Sprint. Nachdem bei der Fusion im April 2020 43 Mrd. USD an Synergien genannt worden seien, rechne das Unternehmen jetzt mit mehr als 70 Mrd. USD. Die Tochter der Deutschen Telekom habe das Plus mit geringeren Standortkosten und weniger Ausgaben für Marketing und Technologie begründet. T-Mobile US habe auch den mittel- wie auch langfristigen Ausblick angehoben. So solle der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) 2023 zwischen 28 und 29 (bisher: 25 bis 27) Mrd. USD liegen.



Positiv aufgenommene Daten zur US-Verbraucherstimmung und deutlich steigende US-Renditen hätten dem Euro zugesetzt.



Die Ölpreise hätten mit geringen Ausschlägen um ihre Vortagesniveaus gependelt. Der starke USD habe die Erholung beim Gold vorerst gestoppt. (15.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aufwärtsbewegung des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) fand am Freitag vorerst ein Ende, so die Analysten der Nord LB.U.a. habe es bei Autowerten Gewinnmitnahmen gegeben. Zuvor habe ein japanischer Halbleiterhersteller die Einschätzung vertreten, dass der Halbleitermangel noch einige Zeit anhalten dürfte.Der DAX sei um -0,46%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,49% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,91% gesunken.Der Renditeanstieg sorge weiter für eine uneinheitliche Tendenz an den US-Aktienbörsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,90%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,10%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,59%). Während Tech-Werte gelitten hätten, hätten vor allem Zykliker ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.