E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) habe 2020 bei einem Umsatz von 60,9 Mrd. EUR den operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) um 17% auf 3,8 Mrd. EUR gesteigert. Auch der bereinigte Konzernüberschuss habe mit 1,6 Mrd. EUR über dem Vorjahresniveau gelegen. 2021 peile der Konzern eine weitere Ergebnissteigerung an: So solle das bereinigte EBIT zwischen 3,8 und 4,0 Mrd. EUR auslaufen und der ber. Konzernüberschuss zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. EUR liegen.



Die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) rechne mit einer Verbesserung des Ergebnisses im laufenden Jahr. Der Nettoverlust solle nach Angaben des Instituts deutlich unter den 2,9 Mrd. EUR des Jahres 2020 liegen.



Der weltgrößte Chipkonzern Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) wolle seine Produktionskapazitäten in den USA stark ausbauen und plane die Errichtung von zwei Fabriken für bis zu 20 Mrd. USD. Zudem steige Intel in großem Umfang in das Geschäft zur Auftragsfertigung ein, indem der US-Konzern seine Werke für externe Kunden öffne, habe es geheißen.



Eigentlich seien unerwartet gute Konjunkturdaten in der Euro-Zone ein Garant für einen steigenden Euro. Doch scheinen die Anleger aktuell mehr auf die nur schleppenden Impffortschritte zu schauen und hätten die Gemeinschaftswährung gen Süden geschickt.



Die vorrübergehende Blockade des Suez-Kanals durch einen auf Grund gelaufenen Frachter habe die Ölpreise kräftig angetrieben. Gold habe trotz des starken Greenbacks etwas zulegen können. (25.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturellen Sorgen im Zusammenhang mit den anhaltenden Lockdowns haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,35%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,75%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,11%) zu Gewinnmitnahmen veranlasst, so die Analysten der Nord LB.Die Indices an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,01%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,55%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -2,01%) hätten ein differenziertes Bild abgegeben. Während der Dow unverändert aus dem Handel gegangen sei, sei der Nasdaq-Composite deutlich abgesackt.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe einen Teil der Vortagesverluste aufholen können und 1,14% höher bei 28.730 Zählern geschlossen.