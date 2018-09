Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung, insbesondere in Deutschland, passe die Elektronikhandelsholding CECONOMY ihre Ergebnisprognose für das GJ 2017/18 nach unten an. CECONOMY erwarte nun ein EBITDA zwischen 680 und 710 (Vorjahr: 714) Mio. EUR. Der operative Gewinn (EBIT) werde in der Spanne von 460 und 490 (494) Mio. EUR liegen.



Schaeffler (ISIN DE000SHA0159 / WKN SHA015) habe die Jahresprognose bestätigt. Demnach rechne der Konzern für das Gesamtjahr weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 5 bis 6% und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten in Höhe von 10,5 bis 11,5%. Dabei werde ein schwächelndes Autozuliefer-Geschäft von stärkeren Zuwächsen bei Industriekunden ausgeglichen.



Die britische Baumarktkette Kingfisher habe im Halbjahr einen Rückgang des Vorsteuergewinns auf 375 Mio. GBP hinnehmen müssen und dies vor allem mit einem schwachen Geschäft in Frankreich begründet. Der Umsatz sei um 1,2% auf 6,08 Mrd. GBP gestiegen.



Der Euro habe am Mittwoch nur kurzfristig über 1,17 USD gelugt. Im späteren Handel sei er wieder deutlich auf 1,1672 USD abgerutscht. Unter Druck sei auch das Britische Pfund geraten, nachdem Premierministerin May auf ihren Brexit-Vorschlägen beharre und ein Einlenken der EU fordere.



Die Aussage Saudi Arabiens, wonach sich das Land auf einen Brent-Ölpreis von mehr als 80 USD einstelle, habe auch am Mittwoch die Ölpreise gestützt. Beim Goldpreis habe es wenig Veränderung gegeben. Die 1.200 USD-Marke weise erneut eine hohe Pattex-Wirkung auf. (20.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die freundliche Tendenz am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,5%, MDAX 0,00%, TecDAX +1,4%) zum Wochenstart setzte sich auch am Mittwoch fort, so die Analysten der Nord LB.Offensichtlich keime unter Marktteilnehmern die Hoffnung, das Schlimmste im Handelskonflikt hinter sich zu haben. Commerzbank sei um 3,4% gestiegen; Deutsche Bank habe um 3,1% aufgrund einer gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Übernahmeofferte für die Co-Bank durch die Deutsche Bank zugelegt.Die Wall Street ( Dow Jones +0,6%, S&P-500 +0,1%, Nasdaq -0,1%) habe aufgeatmet, dass US-Präsident Trump chinesische Importe nicht wie erwartet mit Strafzöllen in Höhe von 25%, sondern nur mit 10% belegt habe. In der Folge habe der Markt überwiegend zugelegt. Erneut bergauf, wenn auch nicht mehr so kräftig wie in den Vortagen, sei es für den Nikkei-225 (aktuell: 23.730,64 Punkte) gegangen.